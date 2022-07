Benedetto habló de todo: conflicto con dirigentes, la eliminación y la salida de Izquierdoz

Darío Benedetto fue la cara de la decepción de Boca en la serie por octavos de final de la Copa Libertadores. Tuvo dos penales, uno en el primer tiempo -lo estrelló contra el palo- y otro en la serie donde le tocó el quinto remate para sellar el boleto a cuartos, pero elevó su remate por encima del travesaño. Después, Corinthians se impuso y en Boca se desató el descontrol.

El Pipa habló por primera vez tras la salida de Sebastián Battaglia y los rumores que indican una relación quebrada entre los referentes del plantel y los miembros del Consejo de Fútbol que lidera el vicepresidente, Juan Román Riquelme.

“Los penales no los quise volver a ver. Como delantero fue muy difícil. Fueron días muy difíciles y apenas pasó una semana”, dijo el delantero, que de todas formas reveló que su hijo se lo recordó apenas lo vio al otro día de la fatídica noche en la Bombonera.

“PORQUE PAPÁ ERRÓ DOS PENALES…” el relato de Pipa Benedetto sobre su encuentro con la familia, post eliminación con Corinthians. @espnfutbolarg pic.twitter.com/5H9bGTNO6B — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2022

Con respecto a la polémicas palabras que expresó en el túnel antes del partido con Corinthians, explicó: “No fue un mensaje para nadie, fue simplemente una arenga. Lo que tenía que aclarar, lo aclaré con quien lo tenía que aclarar. Fue una arenga en un partido previo a una definición de Copa Libertadores y quería mojarles la oreja a los jugadores. Nunca me di cuenta que había una cámara”.

Yo hablo mucho con Román (por Riquelme), hablo mucho con la gente del consejo”, completó el Pipa. Además, se encargó de admitir que la reunión en el hotel en la noche previa al partido con Corinthians existió y que hubo un reclamo de los referentes por dinero. “Sí, es cierto que amagamos con no concentrarnos, pero llegamos a un acuerdo”, dijo.

“Es un ida y vuelta que tenemos con los dirigentes, es normal. Hubo discusiones, como en todos lados. No sé si era oportuno o no, se dio de esa manera. No quedamos afuera por los premios, en los 90 minutos fuimos superiores y tuvimos mala suerte en los penales”, analizó.

“QUEDAR AFUERA DE LA COPA, ERRANDO DOS PENALES, SEBA QUE SE VA… FUERON DÍAS DIFÍCILES” declaró Pipa Benedetto en #ESPNEquipoF. @espnfutbolarg pic.twitter.com/5CtG8OegbE — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2022

Sobre la salida de Battaglia opinó: “Son decisiones del Consejo y no nos podemos meter. Si se dan los resultados estás, y si no se dan es poco tiempo el que te dan”.

Y en relación a la situación de Carlos Izquierdoz (salió del equipo titular con Hugo Ibarra como DT), el Pipa valoró: “Pase por muchos clubes, con muchos capitanes pero elijo al Cali siempre. Es profesional, pelea los premios, se cuida con las comidas. Es una persona que aprecio. Marcos (por Rojo) fue a abrazar a Cali que estaba bajoneado por quedar afuera, pasa por un lado de darle confianza al compañero”.

El Pipa y su nueva relación con los penales

​”Los penales los erra el que patea, quizás si no pateaba la historia era distinta, pero me hubiera enojado no patear. Si hay un penal lo pateo, primero hay que ver si el técnico decide ponerme”, afirmó Benedetto.

¿Qué pasa si el sábado vs. Talleres hay un penal para Boca? ¡PIPA LO PATEA! 👏🏻@espnfutbolarg pic.twitter.com/1XKusDEYd5 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2022

Su rol de referente

“Por obligación no hago nada, en la etapa anterior Gago y Perez me arrimaron a los referentes y aprendí muchas cosas. Uno trata de defender a los más chicos”, dijo acerca de su posición en el vestuario.

La polémica publicación de su hermano

​”Lo leí y no llame a pedir perdón a nadie. Mi hermano tiene 34 años, y yo no me puedo hacer cargo de lo que hace. Apenas vi el post, le mande mensaje y le dije ´que carajo haces?´”, contestó entre risas tras el incómodo posteo.

“NO PUEDO HACERME CARGO DE LO QUE DIGA MI HERMANO” sentenció Pipa Benedetto y aclaró que en su familia son todos “enfermos” de Boca. @espnfutbolarg pic.twitter.com/7mOUYWKK5A — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2022

La situación de Izquierdoz

​”Pase por muchos clubes, con muchos capitanes pero elijo al Cali siempre. Es profesional, pelea los premios, se cuida con las comidas. Es una persona que aprecio”, aseveró.

La vuelta del Almendra al plantel profesional​

​“Podemos o no estar de acuerdo con lo de Almendra, pero es un patrimonio del club. Si el consejo dice que tenemos que entrenar con él, lo haremos. Él tiene que haber aprendido como son las cosas. El respeto a los más grandes, espero que lo haya aprendido”

“No descarto una charla con Almendra, no sé si es necesario o no, pero no lo descarto. Sigo pensando lo mismo de Almendra. Si el consejo toma la decisión, debemos aceptarlo y se unirá al grupo de la forma que el grupo quiera”, concluyó acerca del asunto del joven jugador.

​La obsesión con la Libertadores

​”No se le da tanta importancia a los campeonatos locales y es un error fatal, pero entendemos que estamos en Boca y la Copa es el objetivo principal. La obsesión de la Libertadores no la cortas nunca. Si la ganas, al otro año te vuelven a pedir la copa”

“ME DORMÍ 7 Y MEDIA DE LA MAÑANA…” fuerte declaración de Darío Benedetto, tras la eliminación vs. Corinthians en la #Libertadores. @espnfutbolarg pic.twitter.com/JFkkSp8XHp — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2022

Fuente: Clarín