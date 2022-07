Grabó un video: Enzo Fernández se despidió de River

Después de la presentación de Julián Álvarez en Manchester City, llegó el turno de Enzo Fernández. El mediocampista se despidió de River y partió rumbo a Portugal, donde se sumará al Benfica.

Antes de irse, el jugador usó sus redes sociales para compartir un video y dedicarle unas palabras al hincha Millonario, que logró tomarle un gran cariño y hasta coreó su nombre en varias oportunidades.

“Desde que arranqué a jugar al fútbol sabía qué colores quería usar. Pude cumplir mi sueño de ponerme esta camiseta, jugar, meter goles y salir campeón”, dijo Enzo en sus redes sociales.

Y agregó: “Hoy me toca despedirme de mi casa, de un público increíble, que me bancó en las buenas y en las malas, con un plantel y cuerpo técnico que me ayudaron a disfrutar más de este camino. Siempre llevaré estos recuerdos conmigo. Solo puedo decir gracias y hasta pronto…”.

Fuente: Minuto Uno