Enzo Fernández volvió a la Premier entre silbidos y con Manchester City al acecho

Enzo Fernández volvió a jugar en la Premier League después del Mundial y lo hizo en un clima hostil. El volante argentino ingresó en el segundo tiempo del triunfo de Chelsea por 3-2 ante Fulham y recibió abucheos prácticamente cada vez que entró en contacto con la pelota.

El rechazo de los simpatizantes locales estuvo relacionado con lo ocurrido durante el Mundial, cuando Fernández convirtió ante Inglaterra y celebró frente a los hinchas británicos llevándose las manos detrás de las orejas. El gesto generó repercusiones y ahora comenzó a tener consecuencias en su regreso al fútbol inglés.

El campeón del mundo comenzó el encuentro en el banco debido a que se había reincorporado más tarde que sus compañeros tras disputar el torneo con la Selección argentina. Entró a los 19 minutos del complemento en reemplazo de Romeo Lavia y ocupó una posición más retrasada en el mediocampo por la ausencia de Moisés Caicedo.

Pese a los silbidos, Fernández tuvo participación constante y recibió también el respaldo de los hinchas de Chelsea que acompañaron al equipo como visitantes. El entrenador Xabi Alonso relativizó la situación y aseguró que espera que el argentino pueda contar con el apoyo de los simpatizantes del club durante la temporada.

Sin embargo, su futuro podría estar lejos de Stamford Bridge. Manchester City mantiene negociaciones para contratar al ex River y Benfica y, según la información publicada en Inglaterra, las conversaciones se encuentran muy avanzadas. Chelsea pretende alrededor de 140 millones de euros, mientras que la oferta del City rondaría los 120 millones.

Fernández ya tendría acordadas sus condiciones contractuales con Manchester City y vería con buenos ojos la posibilidad de volver a trabajar con Enzo Maresca, quien lo dirigió en Chelsea durante la temporada pasada. Además, el conjunto de Manchester disputará la Champions League, competencia a la que Chelsea no logró clasificarse.

Por el momento, Xabi Alonso aseguró que sigue contando con el mediocampista y afirmó que el futbolista no le pidió abandonar el club. Mientras continúa entrenándose y sumando minutos con Chelsea, el mercado de pases podría definir en los próximos días uno de los movimientos más importantes del fútbol europeo.