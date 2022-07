Millonario robo en Punta Alta: se llevaron el dinero para el pago de sueldos

Delincuentes que ingresaron a un local gastronómico del centro de Punta Alta se llevaron una millonario suma destinada al pago de sueldos y aguinaldos la noche del viernes, según denunció la víctima del hecho.

Se trata de un comercio ubicado en Rivadavia 216 de la vecina localidad y se pudo saber que los ladrones ingresaron por la parte posterior de la vivienda, llevándose millones en pesos y miles en dólares.

Para no dejar rastros, los delincuentes se llevaron las grabadoras de las cámaras de seguridad.

“Nunca me imaginé que iban a entrar a mi casa. Este mes me toca pagar los aguinaldos, tenía pesos y unos dólares que presté que me fueron devolviendo. La cifra es bastante alta. Yo trabajo y pago todo en efectivo. En esta ocasión había más dinero porque tengo muchos empleados y tengo que pagarles. Por eso retiro efectivo del banco”, dijo propietaria del local, Cristina Balut.

La mujer señaló que tras percatarse del faltante llamó a la policía y “estuvieron dos horas y media haciéndome compañía hasta que vinieron a hacer las pericias. Después fui a la comisaría a declarar. Cuando volví me puse a prender las ollas para hacer el locro”.

Fuente: El Rosalenio