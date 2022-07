El inesperado dardo de Sebastián Battaglia al Consejo de Fútbol

“Uno trata de hacer lo mejor con el plantel que tiene, los muchachos hicieron un gran esfuerzo, hoy merecimos y no pasamos, son cosas que tiene el fútbol y hay que saber entender. En la serie el equipo fue superior”. Así analizó Sebastián Battaglia la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores. El Xeneize cayó 6-5 por penales ante Corinthians tras sendos 0-0 en la llave de octavos de final y, en efecto, hizo méritos para imponerse en los 180 minutos. Pero al mismo tiempo adoleció de ideas para romper la trampa del elenco paulista, que tuvo al arquero Cássio como gran héroe.

“Es una derrota que duele, porque uno de los objetivos, y uno muy importante, es la Copa Libertadores, y la idea era llegar lo más lejos posible y nos quedamos en el camino. Esto sigue, el club merece responder día a día y pelear todas las competiciones que tiene por delante. Lo que pasó está en el pasado, va a doler, pero estamos en un club que merece que se siga adelante”, planteó sobre la huella que dejará el tropiezo, en una conferencia de prensa a la que se presentó junto a Carlos Izquierdoz.

Fue en ese contexto que le lanzó un inesperado dardo al Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme. Se dio cuando lo consultaron si el club debió ser más “agresivo” en el mercado de pases. “Sí, seguramente se podría haber acelerado, hay cuestiones que uno plantea, y a partir de ahí deberían resolverse en el tiempo que deben resolverse y no se resolvieron. Se han ido muchachos importantes, pero son situaciones que no las manejo yo”, sorprendió. ¿A quién se refiere en cuanto al capital perdido? Todo indica que a Eduardo Salvio, quien emigró a Pumas de México y lo dejó sin recambio en el puesto de extremo derecho.

OTRAS DEFINICIONES DEL EX MEDIOCAMPISTA

Cómo mantener motivado al plantel tras la derrota en el máximo objetivo

“Los jugadores son inteligentes y saben en el club en el que están, éste era un objetivo muy importante, es así, pero quedan por delante dos torneos y hay que competir al máximo porque el club merece eso”.

Por qué Benedetto pateó el quinto penal después de haber fallado en los 90′

“La decisión fue de él, estaba con confianza y les damos la confianza a todos. Hoy no se le pudo dar. Son esas noches en las que las cosas no salen”.

¿Cree que en el balance contarán los merecimientos?

“Nadie va a hablar de las formas, se van a acordar de que Boca se quedó afuera, por más que adentro mío esté la satisfacción y el orgullo de lo que dejaron los muchachos dentro de la cancha, pero esto es fútbol”.

Por qué no hizo más cambios en el complemento

“Ellos se defendían, teníamos que ser inteligentes y mantener el cero en nuestro arco. Si bien no avanzaban tanto, quisimos no exponernos. Jugamos con un equipo que se dedicó solamente a bloquearnos los caminos, A nosotros las oportunidades nos llegaron de los costados. No pudimos abrir el marcador, si lo hacíamos el partido iba a ser de otra manera”.

