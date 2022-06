La columna de la Ubfal: por qué se frustró la vuelta de Mirtha a El Trece

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, sintetizó las noticias más salientes del mundo de la farándula, el día después de que Telefé tomara la decisión de levantar toda la programación del prime-time por el enfrentamiento de equipos argentinos en la Copa Libertadores, evitando otra caída en el rating.

El resumen de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Adrián Pallares y Rodrigo Lussich contaron en Socios del Espectáculo el trasfondo de las negociaciones que frustraron el regreso de Mirtha Legrand a Eltrece. Pallares contó que Mirtha lagrimeó hablando con Adrián Suar un día antes del comunicado de Story Lab diciendo que quería estar en Eltrece y contó que el gerente del canal le dijo que haría todo lo posible para que todo saliera bien, algo que la propia Mirtha ratificó en una nota su deseo y su conversación con Suar. Lussich agregó que Nacho Viale pidió un 200 por ciento de aumento para concretar la producción y el canal le ofreció un 70, que es más de lo que negoció con otras productoras, como Laflia o Kuarzo que del 2021 al 2022, estuvo entre el 55 y el 60 por ciento. No obstante, Nacho Viale desmintió esa data”.

200% es una mentira! — Nacho Viale (@nachoviale) June 29, 2022

“Fue un ida y vuelta en LAM del miércoles lo que provocó el enojo de Marcela Feudale, quien intentó explicarle a Estefi Berardi que jamás actuó con envidia cuando Martín Salwe la reemplazó en Laflia y por eso mostró los mensajes con el locutor, hoy integrante del staff de El hotel de los famosos. Marcela encaró a la angelita al acusarla de actuar de mala fe cuando le preguntó si sentía que Salwe quería sacarle su lugar. Angel de Brito afirmó que Feudale estará este año en el staff de Canta conmigo ahora”.

“Tras la confirmación de la propia Fernanda Callejón sobre la separación de su marido y padre de su hija Giovanna, Ricky Diotto, el músico subió un texto explicando su propia mirada sobre el distanciamiento de la pareja. Según afirma Diotto no hubo terceros en discordia ni un conflicto en particular que haya tenido que ver con la separación tras once años de historia en común y una hija que costó muchos tratamientos y lucha de ambos. Hasta ahora, Fernanda y Ricky eran una pareja casi ejemplar, siempre unidos por el amor de Gio, pero evidentemente llegó un tiempo en que ya no logran convivir”.