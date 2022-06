“Lo que pasó con el camionero fue tremendo, una barbaridad”

Alberto Fernández se refirió al crimen de Guillermo Andrés Jara, el camionero de 45 años que fue asesinado a pedradas por negarse a parar en un piquete sobre la ruta 65, cerca de Daireaux.

En una entrevista brindada al canal C5N, el presidente dijo que “lo que pasó con el camionero fue tremendo”, y agregó que “nosotros estamos proponiendo un canal de diálogo con esos transportistas”.

Además, a modo de análisis general, el mandatario consideró que “hay que entender que el Estado no tiene las herramientas para estar en todos lados al mismo tiempo. Y que además, ante una barbaridad como esa, que por favor se hagan cargo. Estas cosas se generan cuando se promueven este tipo de acciones”.

“La Argentina necesita recuperar la tranquilidad. Yo, cuando vislumbré los efectos de la guerra fui a Europa y terminamos en el G7. Yo se lo que está pasando y quiero que todos entiendan la gravedad de los efectos de la guerra en las economías del mundo y sobre la Argentina”.

“Necesitamos terminar con las voces alarmistas y tratar de trabajar unidos”, manifestó.

Esta mañana, Miguel, que es uno de los veinte hermanos de Jara, habló con los medios de comunicación y contó que aún no entiende el grado de cobardía de los agresores. “Fuimos al lugar pensando que había sido un accidente, pero yo sospechaba y estaba seguro que no había sido así porque él era un ‘caballero del camino’, un señor manejando”.

“Fuimos a Daireaux con mi hermana y mi cuñado. Mi mamá me dijo que fuera a averiguar porque ‘Guillermo no tuvo un accidente; algo le hicieron’. Hubiera preferido que fuera un accidente. Fue un acto muy cobarde; no puedo entender cómo pudieron actuar así. No sé cómo pueden mirar a la cara a sus hijos estos energúmenos que mataron a sangre fría”, expresó.