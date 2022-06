Las amenazas del acusado de violar a una alumna del ex Colegio Nacional

Con una serie de amenazas vertidas en las redes sociales, apareció el menor que fue acusado días atrás por una alumna del ex Colegio Nacional de haberla violado en el interior de dicho establecimiento.

En concreto, el joven recurrió a una publicación de LA BRÚJULA 24 en Instagram, en la que se da cuenta de la denuncia pública, y acotó frases insultantes dirigidas a la víctima.

“Ya hablaste hija de mil puta, me vas a meter en problemas, esto no va a quedar así enferma. Voy a hacer todo para que me crean que yo no hice nada. Yo voy a salir inocente” , refiere el acusado, aunque con notorias faltas de ortografía.

Cabe recordar que esta mañana, la madre de la chica conversó con este medio y graficó el difícil momento que se encuentra atravesando. “Le da asco volver a la escuela”, dijo.

Aquí, los comentarios en cuestión: