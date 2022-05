Canapino dominó la clasificación del TC en Rafaela: el riverense Todino fue segundo

Agustín Canapino (Chevrolet) sumó su segunda pole position del año en la 6ª fecha del Turismo Carretera en Rafaela. El piloto del JP Carrera ratificó el gran potencial de su auto que, pese a los 30 kilos extra de lastre, fue el más veloz en la clasificación, con una diferencia de 0s040 sobre el riverense Germán Todino (Torino) y 0s074 respecto de Mariano Werner (Ford).

El piloto arrecifeño selló su 9ª pole position en 195 clasificaciones en el TC. Pero lo más relevante es que en 5 de las 6 tandas cronometradas del año terminó entre los 2 mejores. La única donde no lo hizo fue en Termas de Río Hondo donde finalizó 6º.

“Siempre me costó hacer pole position así que cuando hago una la disfruto y más si es en Rafaela. Fue una vuelta soñada para poder ser el más rápido con 30 kilos de lastre… es todo un desafío”, dijo el Titán.

Germán Todino cerró su mejor producción parcial del año con el Toro del Maquin Parts Racing. El piloto de Rivera se quejó de que Canapino lo tapó cuando estaba por cerrar la 2ª vuelta rápida que, según contó, le hubiera permitido quedarse con el “1”.

“Una lástima porque estaba para quedarme con la pole position, pero bueno, Canapino es un piloto experimentado y saben cómo son estas cosas. No me gusta ganar la posición afuera de la pista, así que me la banco”, dijo Todino que le llevó la cámara on board a los comisarios deportivos para que analicen la maniobra.

Werner encaró la clasificación con el Ford totalmente descargado ya que corrió sin el splitter, el alerón y el deflector del techo. Y, además, aprovechó en la pista la succión con el Ford de Juan Pablo Gianini. Un combo que le permitió meterse 3º, en su mejor resultado de la temporada.

“Lo analizamos con el equipo y nos jugamos con un auto descargado para aprovechar toda la velocidad posible. Por suerte salió bien”, dijo el actual bicampeón del Turismo Carretera que confirmó que esta es la última carrera con el auto actual. En la próxima carrera en Concordia estrenará el Ford 0km que están armando en el taller del Fadel Racing.

Detrás del entrerriano se ubicaron otros 3 Torino: Juan Cruz Benvenuti (4º), Esteban Gini (5º) y Leonel Pernía (6º). Por su parte, José Manuel Urcera (8º) fue por 2ª fecha al hilo el mejor piloto de Dodge en la tanda cronometrada.

Fuente: LB24 / Solo TC.