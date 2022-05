Moirano cruzó a Kicillof tras sus dichos en La Brújula

La Senadora provincial Nidia Moirano (Juntos por el Cambio) le respondió con una lista de obras al gobernador Axel Kicillof tras sus declaraciones en La Brújula 24, en las que aseguró que “Macri y Vidal fueron una desgracia para Bahía”.

“Hablar de ‘desgracia’ para referirse a una gestión es lamentable y vergonzoso, pero además deja en evidencia su falta de conocimiento sobre nuestra ciudad y la región. Desgracia es que los chicos no puedan ir a la escuela y que los sectores productivos no puedan producir”, aseguró Moirano en un hilo de Twitter.

La funcionaria citó como ejemplo la nueva guardia del Hospital Penna: “En 14 meses Vidal concretó una obra sanitaria tan importante como necesaria (…) El hospital pasó de tener 10 camas a contar con 21 y automáticamente se generaron 41 nuevos cargos para reforzar la atención. Una gran noticia para la región”.

A esto agregó “la histórica inauguración de los parques eólicos. Los programas de energía sustentable Renovar marcaron un antes y un después en el objetivo de

Maurio Macri de lograr la soberanía energética. Que su gobierno no cuide los recursos no quiere decir que otros no lo hayan hecho”.

“La autopista del Camino de Circunvalación llegó para solucionar una demanda histórica para los miles de vehículos que pasan a diario por ese sector, muchos de ellos con destino al Puerto de nuestra ciudad. Hoy es una realidad gracias al compromiso de

Vidal”, dijo.



