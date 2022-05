Riesgo constante: denuncian presencia de caballos sueltos entre Bahía y Punta Alta

Vecinos de Punta Alta denunciaron que este viernes nuevamente se vieron caballos sueltos en la autopista que une a la ciudad con Bahía, específicamente entre la rotonda de Grümbein y la entrada a la ruta vieja. Se trata de un riesgo constante para conductores, especialmente en horas de la noche.

Alicia Ponti, quien a principios de abril chocó contra uno de los animales cuando transitaba la ruta cerca de la medianoche, aseguró a La Brújula 24 que tras su accidente ha reclamado a la policía y a la Patrulla Rural, pero sin mucho éxito.

“Hoy había tres caballos sueltos corriendo por la ruta”, advirtió y relató que aunque salió ilesa de su accidente, el auto sufrió daños irreparables. “Acudí a la comisaria de White y me dicen que no saben de quién son. Hablé con la Patrulla Rural, me dicen que sí saben de quién son, pero que están cansados multar al dueño y este sigue dejando a los animales sueltos”.

Ponti advierte que es lamentable cómo nadie toma acciones: “Salvé mi vida, pero no quiero que ocurra una tragedia, en ese lugar no hay ni un cartel que señale que puede haber caballos sueltos”.