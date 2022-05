Verstappen ganó el Gran Premio de Miami: se acerca a la punta de la Fórmula 1

En la primera edición del GP de Miami de la Fórmula 1, Max Verstappen se defendió de la presión de Charles Leclerc y se quedó con la victoria. El neerlandés de Red Bull comenzó en el tercer lugar, pero le arrebató el liderato al monegasco y la segunda colocación a Carlos Sainz.

En el circuito construido alrededor del Hard Rock Stadium, Verstappen recortó la ventaja que le saca al frente del campeonato Leclerc (Ferrari), que concluyó segundo. Sainz, compañero del monegasco, acabó tercero; cuarto quedó el mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

