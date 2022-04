Causa atentados: “La sacaron de contexto”, afirmó el abogado de la principal acusada

Pablo Larrañaga es abogado de Analía Cónsoli y Federico Pereyra Cónsoli y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, explicó por qué sus defendidos no declararon en la indagatoria para la que fueron citados a principios de la semana por la Justicia Federal que le atribuye a la mujer la instigación y participación en la organización que promovía los cuatro atentados ocurridos entre fines mayo de 2021 y principios de 2022.

“Si bien es cierto que fuimos a tomar conocimiento de los hechos que le atribuían, el lunes no declararon porque había mucho por analizar. Todavía no fue realizada la calificación de los mismos. No hay vinculación de mi defendida con los atentados y los ataques. A ella en los audios la sacaron de contexto, en ningún momento habla de prender fuego nada, era parte de una discusión y en un grupo de Whatsapp compuesto por unas 20 personas, todas identificables y ni siquiera planteado en redes sociales”, destacó Larrañaga, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, resaltó que “el extracto del audio viene a colación de las diferencias entre Cónsoli y Núñez Fariña por la efectividad de las vacunas, fue un exabrupto y hasta se lo puede considerar reprochable, pero no se le puede imputar ninguno de los cuatro hechos. En la causa no hay ningún tipo de elemento que vincule a mi defendida con los atentados. El audio tiene que ver con un enojo sobre la seguridad de la inmunización”.

“De los certificados apócrifos que le atribuyen al hijo de Cónsoli tomamos conocimiento el último lunes y lo estamos estudiando por estas horas. No hay elementos probatorios que acrediten lo que se dice, respecto a los pases sanitarios, eran constancias de vacunación las que se secuestraron en la causa. Una vez que podamos leer toda la causa, mis defendidos declararán porque hay que aclarar lo ocurrido”, afirmó el letrado, en otro segmento de la entrevista radial.

Respecto a los detalles procesales, esgrimió que “son 11 los hechos que se le imputan a Cónsoli y 5 a Pereyra Cónsoli. Les aconsejé que no declaren porque no teníamos idea de lo que les iban a atribuir. Para mí, el delito más grave que se le imputa son los atentados porque no hay elementos de cargo que vinculen a mi defendida con esos hechos tan graves. Nada indica, en los cuerpos de la causa, que vinculen a Cónsoli con esa organización”.

“Ella formaba parte de diferentes grupos privados de Whatsapp, pero eso no es delito y en alguno de ellos ni siquiera podía opinar porque solo hablaban los administradores. Deben existir pruebas objetivas. Ella está con un problema de salud, más allá de que la carga probatoria que recae sobre ella es prácticamente nula. El lunes, tras abstenerse a declarar, pedí que se califiquen los hechos para ver si era viable la eximición de prisión”, aseguró..

Por último, Larrañaga aseguró que “el hijo de Cónsoli sigue ejerciendo funciones en Carmen de Patagones como policía de manera normal. No tengo constancia de a cuánto vendía el pase sanitario. Hay pericias pendientes para los próximos días. Lo más probable es que, eventualmente y en un futuro, declaren”.