Habló la mujer del hombre baleado en el pecho: “La recuperación va a ser larga”

Victoria es la pareja de Adrián Vásquez, el hombre que fue baleado el fin de semana en Viamonte al 3000 por un hombre que prendió fuego su propio auto. El atacante, Julio Berardi, permanece detenido a disposición de la justicia.

Esta tarde Victoria habló en el programa “Nunca es tarde” sobre lo ocurrido. “Se enojó (Berardi) porque el auto no andaba y lo prendió fuego. Así de simple”, dijo la mujer a La Brújula 24.

Respecto del estado de Vásquez precisó que “está mejorando muy de a poco. Hoy le pudieron extraer la bala y ahora queda recuperar el pulmón, que fue perforado por el proyectil”, agregó.

También indicó que la recuperación de Adrián “va a ser larga”. “Ojalá que no queden secuelas y que pueda tener una vida normal”, precisó.

Victoria afirmó que “hace cuatro días que no dormimos ni comemos; lloramos todos los días. Hoy, mientras a mi marido lo llevaban a cirugía, este loco pedía la prisión domiciliaria; estoy furiosa”.

La entrevistada expresó su sorpresa por el hecho de que el agresor era la pareja de su mamá y había una convivencia diaria.

“Mi mamá estaba cocinando panqueques con mi sobrinita de ocho años y Berardi estaba durmiendo la siesta. En un momento se levantó y salió, como hacía siempre para mirar cómo estaba el clima. Entró a la casa y dijo ‘prendí fuego el auto’ y se sentó en la cama”, dijo Victoria sobre el inicio del incidente.

“Mi mamá no reaccionó enseguida. Cuando se da cuenta que era verdad lo que había dicho, empezó a gritar que llamen a los bomberos”, detalló.

Otra circunstancia a la que se refirió la entrevistada tiene vinculación con la aparición en la escena de Adrián Vásquez, su marido. “Adrián no estaba en casa, había salido, y cuando llegó ve el auto en llamas y a todos los vecinos queriéndolo apagar. Todos los vecinos vieron que Adrián no estaba, o sea que no hubo discusión. Va a la pieza y le dice (a Berardi): ‘Viejo, sos un pelotudo; si querías prender fuego el auto lo hubieras prendido afuera…’”, expresó.

“Es una locura que el tipo en cuatro días soluciona su vida. Es muy loco que pueda quedar en libertad. Prendió fuego un auto y le disparó en el pecho a una persona”, advirtió.