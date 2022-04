Hijo de un excombatiente de Malvinas debutará hoy en Boca

Frente a cada crisis surgen oportunidades. Siempre. Ante esa posibilidad se encuentra Boca hoy, en la previa del partido ante Always Ready. Que parece accesible, pero que el contexto lo posiciona como de riesgo. El equipo boliviano es el más débil del Grupo E de la Copa Libertadores. Pero su victoria de local ante Corinthians, sumada a la derrota xeneize contra Deportivo Cali, no le da margen al equipo que conduce Sebastián Battaglia: debe ganar ante su público para reacomodarse en la tabla y no condicionar su clasificación a los octavos de final.

Pero hay más. Porque la zaga azul y oro parece ser víctima de un gualicho. A las sanciones a Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo recibidas por parte de la Conmebol (por los incidentes del año pasado en la zona de vestuarios del estadio Mineirao, tras la eliminación por penales ante Atlético Mineiro) se les sumaron las lesiones de otros dos zagueros: Carlos Zambrano (desgarro en el isquiotibial derecho) y Nicolás Figal (desgarro en el aductor derecho).

Así las cosas, la dupla central de la defensa de Boca ante Always Ready estará conformada por dos juveniles de 20 años. A la cara conocida de Gastón Ávila se le sumará Gabriel Aranda.

¿Quién es Gabriel Aranda? Con una imponente presencia física (mide 1,90 metros), apodado el Toro, se ganó el lugar de indiscutible en la reserva que dirige Hugo Ibarra a pura garra. Quienes lo ven jugar con frecuencia en el predio de Ezeiza lo describen como fuerte, temperamental, aguerrido y con voz de mando. Un marcador central hecho a la medida de Boca.

Apodado “El Pola” (aunque también comienzan a llamarlo “El Toro”, precisamente por su entrega), Gabriel es hijo de Pedro Aranda, un excombatiente de Malvinas. El pasado 2 de abril el chico escribió un sentido mensaje en Instagram para su papá: “¡¡Mi único héroe!! Feliz día para vos, que supiste defender nuestra patria, te amo viejo!”.

Nació en Ezeiza y está en Boca desde 2015, cuando se sumó al club de la Ribera con 14 años. El próximo sábado cumplirá 21 años y en octubre pasado firmó su primer contrato profesional, que concluye en diciembre de 2025.

Curiosamente, como ocurrirá esta noche con su estreno internacional, su debut oficial también fue inesperado. Se dio en el empate 0 a 0 contra Banfield, en el que Boca presentó un equipo de juveniles, como consecuencia del aislamiento que debió cumplió el plantel profesional luego del escándalo copero en Belo Horizonte. Esa noche, Aranda bloqueó a Pons, goleador del Taladro. Y tres días más tarde volvió a jugar frente a San Lorenzo (derrota 2-0 en la Bombonera).

Una vez que regresó a la Reserva, Aranda se afirmó como titular inamovible y fue clave en la obtención de la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones.

