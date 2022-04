Un rayo provoca importantes daños en una casa de Coronel Pringles

Una casa de Coronel Pringles terminó con daños de magnitud luego de ser alcanzada por un rayo durante las tormentas de las últimas horas, sin que –por fortuna– haya personas afectadas.

Según publica el portal El Orden, las consecuencias del fenómeno meteorológico se registraron tanto adentro como afuera, ingresando gran cantidad de agua al inmueble ubicado en Pellegrini al 1300.

“Mi mamá desenchufo la heladera y televisor que por suerte no se vieron afectados, pero por ejemplo no funcionaba nada de la iluminación y tuvo que llamar a un electricista” indicó el hijo de la propietaria de la vivienda.

Luego de puntualizar que su mamá le relató que vio un destello de luz provocado por el relámpago, añadió: “Tuvimos un Dios aparte. A las 6.10 me manda un audio mi mamá, me cuenta lo que había pasado y que llame urgente a los bomberos. Por los nervios me equivocaba de numero, hasta que pude contactarlos”