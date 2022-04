“Para salir de la crisis hace falta un gran acuerdo político”

El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, José Ignacio de Mendiguren, pasó esta mañana por los estudios de LA BRÚJULA 24 y mantuvo un mano a mano con el periodista Germán Sasso.

Cabe destacar que el ex Ministro de Producción durante la presidencia de Duhalde llegó a Bahía Blanca para presentar el libro de su autoría que se titula “2001-2021, la historia no contada de la gran crisis. Cómo acordar un camino para el desarrollo argentino”.

Por eso, invitado al programa “Bahía Hoy”, De Mendiguren habló de todo. Primero, dijo que “se cumplieron 20 años, y en aquel momento había un gobierno de unidad nacional para salir de esa brutal crisis, el peronismo y radicalismo habían decidido salir juntos de la crisis. Por primera vez en la historia, como un símbolo, salieron con producción”.

“Ahí fue que Alfonsín y Duhalde me ofrecieron el Ministerio. Esa era una crisis inédita, había 18 monedas circulando, los bancos cerrados. Pero hoy es distinto porque hoy sí hay una legislación que permite tener herramientas de la política económica”.

“La Argentina vive situaciones complejas, además heredadas de un mundo complicado, más que nunca hace falta un acuerdo político. En el libro describo la recuperación que tuvo la Argentina”. “Por otro lado, nos encargamos de que las actividades productivas recuperaran margen de rentabilidad. Los precios relativos cambiaron, tomamos las medidas con el campo que había que tomar”, sintetizó.

Al tiempo que describió cómo fue el vínculo con el campo durante la crisis. “Nosotros necesitábamos de ese sector como nunca para que nos saque, por eso le dimos todo lo que había que darle. Hoy la tensión con el sector es absolutamente injustificada, porque queda una herida desde el 2008. Yo soy productor agropecuario y veo que bajo ningún aspecto hay una intencionalidad de ir sobre el campo”.

“Este gobierno cuando asumió le dio dos puntos adicionales al maíz y la soja para generar los aceites, le quitó las retenciones a las economías regionales, que es algo clave. En lo que va de estos años desde el sector público dimos 750 mil millones de dólares en crédito al sector agropecuario”, consideró.

Feletti y la pelea con Guzmán. “No es la salida. La Argentina tiene una característica muy complicada y es que no podemos anticiparnos a las crisis. El problema grave hoy lo tenemos en la inflación, lo cual tiene mucho de estructural, por eso no se puede culpar al ministro de Economía, es algo más serio. El ministro hizo lo que hizo todo el mundo durante la pandemia. Por ejemplo, Estados Unidos no dudó en emitir para no dejar caer la economía”.

Frente Renovador. “Tenemos una identidad, un plan. Y ponemos nuestras condiciones, no compartimos que esto se haga público. La gente está muy mal y ve que la policita no habla de eso. Los trapos sucios se limpian en casa, como dijo Sergio Massa. Integramos esta coalición porque en su momento creíamos que había que parar un modelo que fue muy malo para la industria. Massa está absolutamente convencido que hace falta un acuerdo con todas las fuerzas políticas”.

“Primero el acuerdo con el fondo, que ya se hizo, ahora el tema es qué hacemos. El acuerdo significó que te dieran cuatro años. Nosotros estamos convencidos en que hay que aplicarlo para el cambio de la matriz colectiva. Si queremos seguir por el camino que nos llevó a la crisis vamos a firmar el default en los próximos 4 años”.

Dolarizar. “Es un disparate, es un tema de soberanía y terminarías siendo un suburbio de Estados Unidos que ni siquiera te quiere como vecino. Ecuador lo hizo y ahora no sabe cómo salir. Los otros países son las Islas Marshall. Argentina tiene que aprender a manejar la política cambiaria y monetaria. ¿Lo hicimos mal? sí, pero porque ande mal el tránsito no hay que prohibirlo, hay que arreglarlo”.