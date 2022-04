Esteban Tries: a 40 años de Malvinas

La guerra de Malvinas es un momento imborrable en la memoria de los argentinos que contiene páginas tristes, crueles, pero sorprendiendo al mismo tiempo como un hito concentrador de historias que ponen de manifiesto la heroicidad y aspectos profundos de la nobleza humana.

Esteban Tries, ex combatiente de Malvinas, guardó silencio durante veinte años sobre lo vivido en las islas. “Durante 20 años no hablé de la guerra ni siquiera con mis padres, caí en el proceso de desmalvinización”. Sin embargo, el tiempo y su actual esposa lo llevaron a comprender el valor de compartir sus vivencias que conmueven a quien lo escuche.

La humanidad de Tries en Malvinas es indivisible de la vida del Sargento Manuel Villegas, jefe de Esteban. En la madrugada del 14 de junio de 1982, la orden fue avanzar sobre el cerro Tumbledown, mientras se desataba un combate feroz que ponía a prueba el coraje de esos soldados. El sargento Villegas, era quien iba por delante de sus hombres hasta que, luego de esquivar varios proyectiles, la suerte le jugó en contra siendo herido en el abdomen. La escena era dramática: Villegas se desangraba y la muerte sobrevolaba el cuerpo de ese líder duro pero con un corazón noble. Herido, desde el suelo, el sargento ordenaba disparar a los soldados Serrezuela y Tries: “Córrase, que le vamos a pegar”, le gritaron, a lo que Villegas respondió: “tire igual que yo ya estoy listo.” Los soldados no hicieron caso a la orden del superior y tomaron una decisión arriesgada…

