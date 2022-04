Clientes del Banco Provincia denunciaron una catarata de débitos en sus cuentas

“¿Qué son esa catarata de descuentos en la cuenta del Bapro?” “¿A alguien más le vaciaron la cuenta?” Esas preguntas y otras muy similares explotaron este jueves en decenas de clientes del Banco Provincia cuando verificaban en su mayoría si ya tenían depositado los haberes correspondientes a marzo.

Si bien desde Banco Provincia se afirmó que no hubo un hackeo en sus sistemas, se indicó que hubo operaciones de descuentos (Debin) automáticos en distintas cuentas.

La mayoría de los reportes de ese inconveniente partieron de clientes que son empleados de distintas dependencias públicas de la Provincia de Buenos Aires como Ministerios de Seguridad, Economía y Educación. En Bahía hubo muchas personas afectadas, entre ellos, varios efectivos de la policía bonaerense y personal del poder judicial.

Al respecto, uno de los damnificados en nuestra ciudad fue el jefe Departamental de la Policía, Gonzalo Bezos, quien habló de lo sucedido en LA BRÚJULA 24.

“Ayer a la tarde me enteré de esta situación porque empezó a correr en grupos de WhatsApp. Hoy cuando entré a mi cuenta me llevé la sorpresa de que tenía 25 débitos cargados que yo no había autorizado”, indicó el comisario en diálogo con el programa Nunca es Tarde.

“Cuando lo comenté en el trabajo me di cuenta que varios compañeros también habían sido afectados, una cantidad importante. A una compañera le adhirieron 155 débitos, trató de anularlas, pero la página se caía”, contó.

“Me fue muy difícil comunicarme con el banco, cuando pude contactarme con la operadora me dijo que lamentablemente era una situación que se está repitiendo con muchos clientes. Me dio un número de reclamo y me dijo que estaban trabajando para arreglarlo, no mucho más. Hay mucha preocupación por esta situación”, explicó Bezos.

De manera oficial se puntualizó: “Banco Provincia informa que todos sus equipos técnicos se encuentran trabajando para solucionar posibles débitos no autorizados en las cuentas de algunos clientes. Si algún importe fuera debitado en forma indebida, el mismo será reintegrado a la brevedad”.

El comunicado del banco:

Banco Provincia desmiente un eventual hackeo y estafas masivas entre sus personas clientas. Ante noticias falsas que circularon hoy en algunos medios y redes sociales, la entidad confirma que no se observó ningún débito indebido ni movimiento de fondos en las cuentas de aquellas personas con supuestas adhesiones no autorizadas.

De todos modos, Banco Provincia mantiene activos todos sus canales de atención oficiales para gestionar cualquier duda al respecto.

Qué deben hacer los damnificados

