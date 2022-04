“El Estado debió prever que una empresa en retirada no invertiría en el mantenimiento de los trenes”

El senador provincial Andrés de Leo (Juntos por el Cambio) aseguró que el gobierno nacional “tiene que ponerse al frente (de la situación de los ferrocarriles)” y ofrecer explicaciones del estado actual de las vías, así como aportar soluciones con rapidez para reanudar el servicio de la ruta Constitución-Bahía Blanca.

El legislador dijo en el programa Nunca es Tarde que presentarán un proyecto para que el Ministerio de Transporte de la Nación “responda claramente por qué se ha quedado el estado de licitación en esta situación y que explique las causas reales de estos accidentes. El estado tiene que ponerse al frente de una situación que pudo haberse previsto y tiene que ver con el estado de las vías”.

De Leo explicó que el Ministerio de Transportes no renovó la concesión a la empresa Ferroexpreso Pampeano que además del traslado de carga, se ocupa del mantenimiento de las vías y otras estructuras. En lugar de eso anunció que mientras hace la transición hacia un nuevo modelo de gestión, conminó a la empresa a seguir haciendo el mantenimiento.

“Esa improvisación lo que ha hecho es agravar un problema y no ha habido una explicación clara. Tenemos claro que hubo un accidente (el descarrilamiento en Olavarría), estamos hablando que no ha habido tragedias, pero pudo haber sido una noticia mundial. No creo que el Ministerio no haya tenido tiempo para prever que la prórroga terminaba e ir avanzando para tener todo preparado y haciendo los controles de las infraestructura”, agregó el legislador.

De Leo aseguró que es obvio que “una empresa en retirada, que sabe que no le van a renovar la concesión, evidentemente no va a invertir. El Estado debió estar muy alerta para prevenir situaciones que están ocurriendo”.

“Sabemos que esto aísla a mucha gente, que golpea en los sectores de menores recursos o los sectores medios, porque es mucho mas económico. Es un problema que hay que resolver lo más urgente posible, porque está en riego la vida de la gente, pero no se puede improvisar. Me pareció muy atinada, muy valiente y corajuda la decisión de la Justicia de suspender por lo menos hasta ver si el entramado vial está en condiciones”, dijo.

Explicó que el tema de la trama ferroviaria de Argentina es un problema de vieja data y que en 2016, la entonces gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, suspendió el transporte de pasajeros porque evidentemente las vías no estaban en condiciones.