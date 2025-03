Presidente del Banco Provincia explica el alcance de la ayuda financiera a afectados por la tormenta

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, luego de los anuncios que este martes informó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en virtud de las asistencias que recibirán los vecinos bahienses afectados por la inundación trágica.

"Pusimos a disposición tres opciones. El banco tiene una línea de préstamos para afectados por fenómenos naturales. Ahora lo que hicimos fue adaptarla en condiciones más favorable, con una tasa más baja, con un período más largo y mayores montos", afirmó Cuattromo en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y añadió: "Hay para persones de hasta 10 millones, para empresas hasta 40 millones y para micro emprendedores hasta 50 salarios mínimos vitales y móviles que son casi 15 millones de pesos. Están todas estas opciones disponibles y estamos trabajando para que se pueda gestionar de manera digital".

"Quienes son clientes del banco tienen la ventaja de que ya tenemos su historial crediticio. Lo mismo pasa con las empresas. Trabajamos con Fogaba para acelerar los plazos. Alcanza con firmar una declaración jurada que de cuenta de que la persona fue afectada por el temporal", sostuvo en otro tramo de la nota radial.

No obstante, aclaró que "si no la persona en cuestión no es cliente del banco, se debe gestionar el alta, pero trataremos de que se pueda aplicar lo más rápido posible. Necesitamos que el sistema financiero en su conjunto se ponga a disposición para que todos puedan acceder a este acompañamiento para transitar la reactivación a partir de la gravedad de lo que ocurrió".

"Los que son clientes del banco y tienen tarjeta de crédito podrán entrar a Provincia Compras y adquirir productos con 36 cuotas sin interés. Todo lo que ponemos tiene un subsidio grande que pone el banco, pero el que vende por ejemplo una heladera debe acompañar también", infirió Cuattromo.

Por último, el presidente del Banco Provincia dejó en claro que "los que tienen Cuenta DNI son clientes del banco y cuentan con una caja de ahorro por más que nunca hayan pisado una sucursal. Pueden ir a cualquier sucursal y serán atendidos. A medida que podamos darle más agilidad a los mecanismos digitales intentaremos llegar por otros canales.