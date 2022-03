Qué es un ciclón, el fenómeno meteorológico que azotó a Bahía

El meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis explicó qué es un ciclón, el fenómeno meteorológico que afectó a Bahía Blanca y la región durante las últimas 36 horas.

“Un ciclón es la forma de llamar a un centro de baja presión. Y lo que genera justamente es el aumento en la intensidad del viento. Cuando se forma un centro de baja presión tan profundo como fue este, genera estos vientos intensos”, explicó De Benedictis.

Para explicar el fenómeno de forma que pueda entenderlo la mayoría de la gente, el profesional apeló a un ejemplo cotidiano: “Un centro de baja presión se puede pensar como un tampón en la bañera, el cual retirás, y el agua empieza a formar toda una rotación alrededor de ese tapón. Lo que uno nota en la superficie, que el agua comienza a ‘enroscarse’, no el cono del desagüe, solo el movimiento de la superficie del agua, eso se puede asemejar al comportamiento del viento. El viento va rotando alrededor del centro de baja presión, y cuanto más profundo sea ese centro de baja presión, más fuerte va a ser la intensidad del viento, porque hay mayor diferencia de presión. Así como el agua rota más rápido si el desagüe es más profundo”. Aunque el ejemplo no es lineal, sirve para graficar lo que ocurrió en Bahía y que lo entienda alguien que no sabe sobre las ciencias del clima.

“Bahía se ha llevado una de las peores partes de todo este sistema. Imagínense que involucraba a casi toda la Provincia de Buenos Aires, parte de la Provincia de La Pampa, ha llegado a zonas de Córdoba y de Santa Fe. Pero el sudoeste bonaerense fue una de las zonas más castigadas, por el viento y por la cantidad de agua que cayó también”, indicó el meteorólogo de La Brújula 24.