“La emergencia sigue, pedimos que la gente se quede en su casa”

Héctor Gay habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24, y le pidió a la población en general que, en la medida de lo posible, trate de quedarse en su sus domicilios para evitar inconvenientes.

“Creo que la mejor forma de sintetizarlo es el último mensaje –oyente de la emisora– del señor que cuenta que se le cayeron varios árboles que tenía hace 35 años. Esto habla de la magnitud de lo ocurrido, por la multiplicidad de factores, lluvia y viento por encima delos 100 kilómetros por hora y mucho tiempo. El fenómeno del 81 fue muy particular, pero duró un rato, poco tiempo”, expuso el intendente bahiense.

Y agregó: “A veces los números ayudan a graficar, hasta ahora tenemos censados 795 árboles caídos total o parcialmente, es mucho. Valoramos mucho que la gente se quede en su casa, fue una suerte que fuera un feriado. Hemos podido consensuar que hoy no haya clases, pero la emergencia continúa y todo aquel que pueda quedarse adentro que lo haga. Hay cables caídos todavía, barrios que quedan sin luz, es muy fuerte el impacto del temporal y la emergencia continúa”.

A modo descriptivo, el jefe comunal dijo que “ha llovido mucho en las sierras y eso va a desbordar el Napostá, con lo cual la zona de Paso Vanoli, Club de Golf, es muy probable que se inunde. Eso tarda 48/72 horas en llegar, por suerte se hizo la limpieza del Canal Maldonado, quedaba solo un tramo final pasando Don Bosco que no va a repercutir”.

“En lo que va del año cayeron 117 milímetros y en un día ya tenemos 150”

“Pepe –Sánchez– se comunicó conmigo de Estados Unidos, pero hemos tenido muchísima colaboración del Ejército, la Armada, intendentes vecinos. Ayer me llamó Montenegro, de Mar del Plata, y me ofreció una flota de camiones. Hoy me llamó Katopodis. Sectores privados de restaurants que donaron comida para evacuados, de una tienda que dona frazadas. Mc Donalds y Tienda Balbi hicieron una colaboración importante”, contó.

Y apeló: “Hay que decir es que los evacuados ya tienen todo cubierto, se han habilitado partidas para comprar ropa y alimentos. Tenemos 111 evacuados a esta hora y hay otros 80 que lo hicieron por sus propios medios. “Aquel que no tenga la necesidad de transitar que no lo haga. Se va a trabajar en la emergencia durante el fin de semana y a partir del lunes comenzaremos a reconstruir lo que se ha roto, pero eso va a llevar más tiempo”.