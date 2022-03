Uso de barbijo en el shopping: “Queda a criterio de cada local”

Desde esta semana, se sabe, el barbijo o tapabocas dejó de ser obligatorio en oficinas municipales y el transporte público, según determinó por decreto la Municipalidad de Bahía Blanca, que dispuso que el uso de dichos elementos de protección sea optativo.

Eso generó un alusión de consultas y dudas por el uso del mismo en otros espacios públicos y también privados. Esta mañana, Nazareno Vega, gerente del Shopping, conversó al respecto con el equipo periodístico del programa “Vive cada día”, en el aire de La Brújula 24.

“Desde el día de ayer, por disposición de la Municipalidad, ya no es obligatorio el uso del barbijo dentro de las áreas comunes, como el mall o el patio de comidas. Pero queda a criterio de cada local pedirle a sus clientes que se lo pongan o no. Desde ayer se nota una cantidad de gente que no lo usa y una minoría que sí lo hace”, consideró.

Y agregó, respecto de la recepción de la nueva medida. “Lo han tomado muy bien, fue un poco complicada la exigencia en el uso y ahora como lo tenemos tan implementado, es algo extraño. Yo creo que esto va a quedar como el alcohol en gel y otras costumbres que tomamos en pandemia”.

“Si alguien se lo olvida, seguramente en el local le darán alguno descartable, concluyó.