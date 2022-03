“Descreo que baje la inflación con el plan del Gobierno”, afirmó un supermercadista local

Los precios de 580 productos que registraron incrementos excesivos en las últimas semanas se retrotraerán a partir de este miércoles a los valores vigentes al 10 de marzo pasado, de acuerdo con un compromiso asumido por las grandes cadenas de supermercados de todo el país, informó hoy la Secretaría de Comercio Interior.

En ese sentido, Javier Báncora, dueño de La Banderita, expuso en LA BRÚJULA 24 sus sensaciones, en medio de un contexto delicado: “Esta situación no es nueva, venimos atravesando estos picos inflacionarios desde hace un largo tiempo. Tratamos de ser cautos y si nos pasan una lista nueva de precios, tenemos que aplicar el aumento”.

“El consumidor tiene que entender que si compramos un artículo a 10 y lo vendemos a 13, esos tres puntos los tenemos que usar para pagar sueldos, servicios y demás gastos. De eso nos tiene que quedar algo de ganancia. Si compramos un producto a 10 y nos avisan que va a valer 12, no podemos mantenerlo a 13 y solo con una buena espalda podríamos asumir el costo”, resaltó Báncora, en el programa “Nunca es Tarde”.

Puntualmente, consultado sobre lo anunciado por la tarde, consideró: “Estas medidas son técnicamente buenas, pero en la práctica generalmente son malas porque no se hace cumplir lo pactado. Si la fábrica se compromete a vender un artículo a determinado valor, al Gobierno que como intermediario debería encargarse de controlar y al comerciante que cumpla con el precio cuidado. Ahí es donde se termina el plan porque nunca tuvo los resultados esperados”.

“Solo nos sirvió para generar contactos con nuevos proveedores y pretendemos hacer uso de esas herramientas para ser lo más competitivos posible. Pero si las marcas más importantes no entregan la mercadería, le cambian el gramaje o modifican el código de barras, se hace difícil cumplir con lo que se firma. El Gobierno no controla, salvo a algunos minoristas que en Bahía Blanca revisaron a qué precios venden y no hubo infracciones”, aseguró, en otro tramo de la entrevista radial.

No obstante, recalcó que: “El problema es que los artículos no llegan y cuando llegan los picos de inflación, el Estado se desespera, sale a hablar y dice que va a volver todo para atrás. Todo es muy engorroso porque si viene una lista de precios hay que aumentar, peleando con un proveedor para que te genere alguna oferta. No hay un horizonte a la vista para mejorar esta situación. Esta última etapa fue vergonzosa porque empezó con Precios Cuidados en enero, apenas finalizó con Precios Congelados, con 1400 artículos y, en principio por tres meses, aunque apenas duró solo uno. Eso conlleva a un trabajo administrativo enorme y terminás comercializando apenas un 30% de los productos del listado, porque no llegan o hasta no existen más”.

“Nosotros estamos en el medio porque queremos cumplir, nos enojamos con los proveedores que no nos entregan, se nos exige una prolijidad para cumplir con la canasta y del otro lado no hay un correlato. Descreo que estos planes puedan controlar la inflación. Nosotros dividimos el año en trimestres por cuestiones estacionales, hacemos comparaciones interanuales y estamos notando en este inicio de 2022 que la inflación de todas las familias no fue menor al 15%, con picos de 25% en el acumulado de esos tres meses”, mencionó.

Por último, Báncora trazó un escenario preocupante: “En ninguna marca de panificados, los aumentos rondan ese último índice y la realidad indica que no hay desabastecimiento porque compramos en forma directa nuestros productos, salvo alguna excepción de un especulador. No nos podemos dar el gusto de guardar mercadería, queremos vender. En lo que son las harinas habrá una meseta y, hasta en algún caso, podría darse alguna oferta fuerte tomando como referencia los valores actuales. En lo que va del año, la principal cervecera del país aumentó cuatro veces.