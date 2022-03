Detenido por un crimen narco rompe el silencio en La Brújula 24

Juan Manuel Mejuto, quien junto al abogado Fabián Rossi se encuentra preso por el crimen de “El Mendocino”, rompió el silencio en contacto con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24.

Desde la cárcel de Saavedra, Mejuto mantuvo un contacto exclusivo con este medio en el que abordó varios temas vinculados con la causa que investiga el asesinato de Juan Romero Miranda.

“Soy inocente, lo único que quiero es poder volver a mi casa con mi familia”, aseveró. Y evitó dar públicamente nombres de las supuestas vinculaciones de Rossi con el poder.

¿Cómo conoció a Rossi?

“Lo conocí mediante un amigo que se llama Marcelo Loverde, que tiene una radio online y necesitaba a alguien para la parte técnica, computadoras, sistemas, audios”.

Fabián Rossi permanece detenido por el crimen de Romero Miranda.

“Me llamó a mí para ver si le podía dar una mano, yo algo sé, no soy profesional. Era más que nada para aprender yo que otra cosa. Y ahí lo conocí, en el programa de One TV”.

¿Qué pasó el día del crimen?

“Es tal cual lo declaré, ni más ni menos, yo no tengo nada que ver, soy totalmente inocente. No tengo mucho más para agregar, decir que cuidé a mi familia, que fue lo primero que me salió ante la amenaza y el uso que hizo Rossi conmigo”.

“Soy inocente y estoy esperando que se termine todo el peritaje para poder volver a mi casa con mi familia, como hice siempre, y a trabajar tranquilo”.

¿Dónde conociste al “Mendocino”?

“Lo conocí en lo de Rossi, me pareció un tipo muy respetuoso, agradable, siempre me saludó cordialmente, nunca un problema. No era más que un hola y chau, cuando él venía yo lo anunciaba ante Rossi y seguía haciendo mis tareas como limpieza de autos, o instalando alguna cámara de seguridad como hice. Siempre estaba en movimiento, un tipo muy amable era”.

¿Sabías que eran narcos?

“Eso ya lo declaré, sí sabía que eran narcos, que eran socios entre ellos. Hacían sus negocios adentro, pero yo no estaba nunca presente”.

¿Rossi tenía contactos con el poder?

“Yo eso no lo puedo contestar ahora, sí puedo hablar de lo otro. No estoy acostumbrado a esto, lo único que quiero es irme a mi casa y abrazar a mi familia. Todo esto es por algo que no cometí y me quieren inculpar. Mis hijos me están esperando, hay cosas que no puedo responder ahora. La estoy pasando mal en serio, no veo la hora que todo esto se termine”.

Cabe destacar que Mejuto no repitió durante la entrevista brindada a este medio lo que dijo ante la Justicia Federal sobre los poderosos conocidos de Rossi. Uno de los nombres que mencionó el detenido es del ex secretario de Seguridad Emiliano Álvarez Porte, de quien dice que eran “conocidos”.

Este dato deberá ser corroborado por la información que pueda extraerse de teléfonos y cámaras de seguridad de la casa donde se produjo el crimen.

En tal sentido, una alta fuente Judicial señaló que “hay que ser prudentes” y chequear todo. “Puede ser que quiera mejorar su situación procesal o que alguien le haya ‘dado manija’ para que diga lo que dijo”. La clave será lo que aporte la tecnología.

Por su parte, en el entorno de Álvarez Porte aseguran que es “un disparate” y que es “algo que siempre pasa, que un delincuente pueda nombrar a alguien que avanza en temas vinculados al narcotráfico”. Y aclararon que la salida del funcionario nada tuvo con este asunto.