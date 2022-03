River goleó 5-0 a Laferrere en su debut en la Copa Argentina

River Plate dio un contundente primer paso en la Copa Argentina: derrotó 5-0 a Deportivo Laferrere, con goles de Bruno Zuculini, Julián Álvarez, Juanfer Quintero, Andrés Herrera y José Paradela. Así, en un colmado estadio Padre Martearena de Salta, avanzó a los 16avos. de final de la competencia. Si bien no ofreció su mejor versión, el Millonario marcó la diferencia de categoría (el Verde participa de la Primera C) y logró abrir el duelo gracias a la inspiración del colombiano Quintero, que anotó un tanto y participó de las otras dos conquistas de la primera etapa.

El elenco dirigido por Gallardo se tomó el partido sin subestimarlo, al menos desde la postura. Presionó alto como lo hace habitualmente y al minuto tuvo un mano a mano, que el arquero Morel le ganó a Julián Álvarez. Sin embargo, con un esquema con cinco defensores y mucho orden, Lafe buscó dinamitar la zona de creación de su rival. Y salir rápido cada vez que tuvo la chance. De esta forma, a los 11, asustó a Armani, que contuvo una contra veloz.

Le costó romper el partido al Millonario. No estuvo fino en los pases filtrados, o lateralizó en exceso, o no le imprimió ritmo a la salida, lo que generó el fastidio de Gallardo, que vio casi todo el primer tiempo sentado en el banco. A los 25 minutos llegó el 1-0: Juanfer Quintero envió un córner con rosca y Bruno Zuculini cabeceó en el primer palo. El juego aéreo le dio una solución que el desarrollo no le ofrecía.

Antes y después, por jerarquía, de todos modos River generó chances. Como el tiro de Herrera y otras tres chances de Julián Álvarez (la más clara, un cabezazo de pique al césped, tras centro de Gómez). La Araña se tomó revancha a los 33, tras un pase de Quintero, centro de Barco y testazo del juvenil que fue comprado por el Manchester City.

La diferencia le restó ínfulas al Verde, ante un River que siguió jugando con seriedad. De hecho, a los 45, Palavecino presionó la salida adversaria y se llevó un penal, que Quintero cambió por el 3-0.

En el segundo tiempo bajó la intensidad, más allá de que permaneció en el airea la fragancia de gol en cada aproximación de River. Lo tuvo De la Cruz en el inicio y un par de centros inquietaron al arquero Morel.

Gallardo aprovechó la coyuntura para darles minutos a varios jugadores, profundizando la rotación: entraron Tomás Pochettino, José Paradela, Matías Suárez, Braian Romero y hasta Emmanuel Mammana, el refuerzo que todavía no había visto minutos en el comienzo de la temporada.

El duelo también sirvió para que el Yacaré Herrera hiciera su debut en la red con la Banda cruzada en el pecho: a los 34′ del complemento, pescó un rebote en el borde del área, trabjó y ganó con un rival, y remató cruzado para rubricar el 4-0.

Y a los 40′ Paradela agrandó la distancia, tocando con el arco vacío tras un pase en profundidad de Pochettino y el centro rasante de Romero.

Si bien inició su camino en la Copa de la Liga con una derrota ante Unión de Santa Fe, el Millonario acumula cinco partidos sin caer, lo que le permitió treparse a lo más alto de la Zona 1 junto a Defensa y Justicia, el Tatengue y Sarmiento de Junín. Y en la Copa Argentina estiró su buena estrella, apostando a dar pelea en todas las competencias, con un plantel largo, con recambio.

La Banda se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor del cruce de Barracas Central, flamante nuevo integrante de la Liga Profesional, y Acassuso, club que se encuentra en la B Metropolitana.

Fuente: Infobae