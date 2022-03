Blossom: la cafetería que deleita a los amantes de las tortas

Por Kevin Kalister / Redacción de La Brújula 24

Blossom fue unas de las primeras cafeterías de la ciudad en traer consigo un estilo diferente al que estábamos acostumbrados.

Aunque hoy en día parezca algo común, allá por el 2010, los cupcakes, las tortas gigantes -tales como la carrot cake o la red velvet- o incluso los jugos naturales eran muy novedosos.

Actualmente este espacio, que se caracteriza por ser sencillo y tranquilo, con productos frescos y artesanales, se encuentra en calle Portugal 467, detrás del Teatro Municipal. Está situado en un sector que próximamente se convertirá en peatonal, un cambio que promete darle más vida a esta zona.

En esta ocasión concurrí a merendar, pero se puede ir a desayunar o almorzar ya que el lugar permanece abierto con horario corrido, desde las 08.30 hasta las 20.30.

Respecto al menú, en lo salado se destacan las avocado toast ($400), las cuales a esta altura ya son un clásico en cualquier lugar que vayas. Para diferenciarse un poco del resto, se presentan en un pan con forma de corazón (lo mismo ocurre con cualquier sándwich que pidas).

Las medialunas y los rolls son elaborados en el día y 100% de manteca. Como se hornean de mañana, a la tarde puede ser que ya no los encuentres. Por suerte, cuando hice mi vista pude probar ambos y resultaron ser muy agradables, aunque si tuviera que elegir uno, me quedaría con el roll de canela.

Además de servirse como corresponde, calentitos, los rolls me hicieron recordar mi viaje por Estados Unidos, país en el cual son muy populares.

Sin dudas, las tortas son el fuerte de Blossom y probablemente sean las mejores de la ciudad.

A veces, calidad no va de la mano con cantidad, pero aquí sí sucede esto. Las porciones son gigantes y su sabor, textura y humedad las hace únicas. Adicionalmente, sus precios tampoco se quedan atrás: $450 la porción.

La veganette a simple vista puede parecer mucho, pero está tan bien lograda que se puede disfrutar sin empalagarte en la primera cucharada. Es una torta vegana de chocolate con relleno de crema de chocolate y coco, creo que su clave radica en el chocolate intenso y amargo.

La Red Velvet fue mi preferida, es una torta de remolacha rellena de queso, en este caso, utilizan el de la marca Finlandia. Si nunca se animaron a probarla, deben darle una oportunidad. Puede ser que la remolacha entre sus ingredientes llame la atención, pero se le añade únicamente para darle el característico color rojo.

El calor de ese día ameritaba una bebida bien fría, algunas de las seleccionadas fueron: limonada con menta y jengibre ($300), licuado de banana ($400) y licuado de naranja y frutillas ($400). Nada de esencia, ni envases, 100% natural hechos en el momento con fruta.

Quizás muchos de los lectores suelen frecuentar este sitio, por mi parte les confieso que esta fue la primera vez que concurrí. Así que, si aún no conocés este lugar, no pierdas más el tiempo y visitalo, no te vas a arrepentir.

(Kevin Kalister, bloguero e instagramer. Creador de @bahiablancafood)