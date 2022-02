“El trauma de la guerra vive con vos toda la vida”

Carlos Graiño ve la guerra desde dos perspectivas: la experiencia, porque es veterano de Malvinas; y la de la psicología, pues a su regreso de la confrontación se formó en esa profesión.

“Son traumas que no te los podés quitar más, viven con vos durante toda la vida. Hay gente que los puede soportar que tiene esa capacidad de resiliencia que puede hacer algo con todo eso y hay gente que no lo puede superar. nosotros tenemos nuestros compañeros de Malvinas que se siguen quitando la vida después de 40 años del conflicto y es tremendo”, afirmó Graiño en el programa Una buena razón, que se transmite por La Brújula 24.

Las condiciones tanto de la población civil como de los militares genera un gran estrés en la gente y “es realmente terrible”, explica el veterano y psicólogo. Al ver las imágenes de Ucrania “el flashback es permanente. El estrés postraumático es algo que te llevas toda la vida. Puedes estar de vacaciones y la guerra te sigue a todos lados. El tema es saber qué hacer con eso”.

“A mí la psicología y el análisis personal me salvaron la vida. Muchos compañeros míos, que no los tenemos con nosotros porque se quitaron la vida y cuando encima tenés un estado ausente, a 40 años no nos dieron ni una medalla de reconocimiento, es terrible, porque te dicen: ‘Perdiste la guerra, jodete”, afirmó.

Graiño reflexionó sobre la situación actual de muchos veteranos de Malvinas sin atención social y médica adecuada.

Los civiles “están totalmente indefensos, en la misma unidad del lugar a veces se separan familia y se cortan las comunicaciones y los hijos no saben dónde están los padres, los hermanos tampoco dónde están los familiares. Es tremendo”, apuntó.

“Yo creo que es parte de la perversión dentro de los seres humanos. Hay seres humanos que hasta disfrutan del mal, de la muerte, de la destrucción, justamente cuando los países caen bajo estos dictadores”, agregó Graiño.