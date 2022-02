¿Qué puedo ver este fin de semana?

Por Fernando Quiroga

Este fin de semana, también podemos maratonear una serie, aunque hay dos documentales imperdibles; uno musical y otro científico. En La Brújula 24, no solo te presentamos estrenos, sino que revisamos el archivo de las plataformas, para darte opciones impensadas. ¿Qué te parece?

Netflix

Feria: La luz más oscura

Si algo tienen las series ibéricas, es esta cosa de la sorpresa… los entendidos, (que siempre nacen del público en general) la apodaron, halagándola, la Stranger Things española. Protagonizada por adolescentes en un pueblo pequeño que se enfrentan a terroríficas manifestaciones del destino, con claras y explícitas intervenciones sobrenaturales, otro plano de realidad (acá la similitud más fuerte) y el pintoresquismo de los saltos de guión en el tiempo (la estética de los 90 gobierna la trama por el tiempo ficcional elegido, más es la estética de los 70, la que engalana el matiz).

La serie transita con ribetes de novela histórica, pero con la positiva aceptación de estar transitando un thriller sobrenatural donde la fantasía coexiste con el costumbrismo de un pueblito andaluz (con un acento más que llamativo, para nada igual a o similar al que estamos acostumbrados)

Con una resolución visual muy bien lograda, la tira no olvida su naturaleza costumbrista y nostálgica, aunque en el medio de toda esa postal pos franquista, un extraño reptil, cuadrúpedo, abominable y sagrado, sea el portador de aparentes bendiciones para incautos creyentes de una secta.

Las actrices que brillan son Marta Nieto, Patricia López Arnaiz y la incomparable Ángela Cremonte.

Feria, la Luz más oscura, es una serie muy extraña. Digna de verse.

Amazon Prime Video

Get Back: el imperdible documental de los Beatles que emociona

Seguramente alguno de los lectores recordará Leti t Be: La película; y sí, este documental transformado en miniserie, comparte muchas de las imágenes registradas durante aquellas horas finales de 1969, pero la verdad es que nunca como en esta ocasión. El trabajo impecable de Peter Jackson, director de la trilogía de El Señor de los Anillos) es realmente un prodigio.

Jackson tomó más de nueve horas de metraje en crudo de Michael Lindsay-Hogg (director original) y trabajó en el preciso montaje de salvaguardar la naturaleza original del encuentro de los cuatro grandes de Liverpool. Y créanme que es cierto; literalmente, Get Back nos presenta a los integrantes de la banda como personas simples, muy humanas, atravesadas por las mismas pasiones y carencias de cada uno de nosotros; justamente lo que impresiona del documental, es la naturalidad, sin épica forzada ni ningún otro tipo de acartonamiento.

Acudiendo a todo lo que se grabó, no solo cámaras sino incluso inesperados archivos de audio que conectan las escenas entre mínimos detalles, se logra un producto más que realista. Quizás lo que más choque a simple vista es que, precisamente, son tipos normales zapando y proyectando cada una de sus inmortales canciones.

La clave técnica está en que, a través de algoritmos impulsados por inteligencia artificial, se eliminaron digitalmente muchas de las imperfecciones del celuloide original, obteniendo un perfeccionamiento impensado, que parece que la cinta se filmó ayer, y eso, sinceramente, emociona enormemente.

No se pueden perder Get Back, sean a o no fanáticos de Los Beatles; es una ventana a un ayer que nos integra, con una calidad nunca vista antes.

Disney +

Becoming Cousteau

Particularmente, mi más tierna infancia recuerda a Jacques Cousteau, y eso que en mi caso, me remito a los años 80; y el gran navegante francés, fue un ícono desde finales de los 60 hasta ya el término de la década siguiente. Tal vez y sólo porque la globalización no existía aún, veíamos por los únicos dos canales del ayer, la serie “Los Secretos del Mar” y nos fascinábamos con lo que descubríamos.

En esta oportunidad, nos encontramos con un documental, nostálgico y excelentemente bien logrado, que recorre la vida profesional y personal del Capital del Calypso; indudable figura de la exploración submarina gracias a sus películas y series de televisión ecologistas.

Un documental ágil, dinámico, corto y muy ameno, donde se reconstruye su biografía de modo casi cronológico. Se oye la voz del actor Vincent Cassel, leyendo los diarios de Cousteau; se indaga sobre su fascinación por la vida submarina, sus tiempos de rehabilitación física, la relación tirante con sus hijos, la creación del sistema de escafandra Aqualung y cientos de logros y curiosidades diversas de su prolífica vida.

Becoming Cousteau (Literalmente Convirtiendose en Cousteau) es una visión justa y final, de un importante científico del siglo XX que, sin lugar a dudas, no debe quedar en el olvido.