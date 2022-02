Miguel Lamperti: “Sigo disfrutando y sufriendo como la primera vez que jugué”

Uno de los mejores jugadores de pádel del mundo, Miguel Lamperti, es un bahiense que cada año viene a la ciudad a pasar las vacaciones, tiempo que comparte con visitas a Buenos Aires. A sus 42 años y todavía en actividad, dice que no piensa en el retiro y que que sigue disfrutando como la primera vez que jugó hace más de 30 años.

“Sigo disfrutando y sufriendo como la primera vez que empecé a jugar, nunca imaginé que iba a vivir del pádel, yo solo quería jugar”, dijo en el Instagram Live de La Brújula 24.

Recordó sus inicios en el Club Pueyrredón de Bahía Blanca y que aprendió a jugar viendo, pues no tuvo entrenador formalmente sino hasta 2004. “Mi pádel fue más casero, para mí sigue sin ser lindo, soy medio bicho para jugar, inteligente”, afirmó.

Lamperti define al pádel como “un jugo de ajedrez con piernas”, pues considera que “la cabeza toma un valor y mientras más parejo, la cabeza es lo que hace la diferencia”.

Por ahora no piensa en el retiro, y dice que “mientras las piernitas aguanten y el cuerpo”, seguirá activo. “No me estoy preparando para el retiro, solo pienso en competir ahora, soy mucho de vivir el día a día. No quiero pensar en eso, no sé qué va a pasar. Prefiero disfrutar de lo que hago y cuando el cuerpito me diga ya está, veremos”, dijo Lamperti, quien tiene ya 23 años viviendo en España.

“Todos los años vuelvo para las vacaciones, estar con mis hermanos, ver el club, ver la ciudad. Aunque después putiemos al país, a los políticos, siempre nos encanta volver. Hay algo especial que tenemos que volver a casa, no se puede comparar con nada y eso que gracias al deporte pude conocer lugares que jamás pensé que iba a conocer, pero cuando vuelves a Bahía para mi es algo que no tiene precio, la familia no tiene precio”, agregó.

