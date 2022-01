Su hermano apuñaló a un vecino y después se quiso suicidar: “Necesitamos ayuda”

Cristian Báez está muy angustiado por la salud de su hermano Walter. Tiene miedo por lo que pueda pasarle.

En diálogo con el programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, explicó que el Walter “tiene problemas psicológicos” y “necesita una ayuda urgente”. De hecho, en las últimas horas fue protagonista de una escena de máxima violencia por el cual hay una persona –David Irala Santos– debatiéndose entre la vida y la muerte.

“Ayer alrededor de las 7 de la mañana me llamaron porque mi hermano había tenido un problema, no sabíamos bien qué. Yo hago reparto, salí a trabajar. En medio de ese reparto me llamaron y me dijeron que había apuñalado a una persona y que le estaban tirando piedras, que lo estaban agrediendo”, recordó con angustia.

Y agregó: “Posterior a eso él se fue por el campo y los mismos vecinos le prendieron fuego la casa. Llegué alrededor de 9:30 y vi dos patrulleros, sin saber que estaba ahí. Les pregunté si lo habían encontrado, me llevaron donde había dos tamariscos y lo veo a él todo ensangrentado. El cuello me mostraron, se había querido suicidar”.

“Tiene una herida profunda, se cortó de lado a lado, tenía también varios puntazos en la panza y brazos. Me dijo que había querido matarse . Estuvo ahí antes que le prendieran fuego la casa, la policía llegó y no hizo nada porque le dijeron que tenía problemas, lo dejaron solo adentro y ahí fue cuando los vecinos lo atacaron”, lamentó Cristian.

Y detalló el derrotero que vino después, en el que también estaban presentes sus padres. “Llegaron mis papás y hablando con él, yo mismo le pude sacar el cuchillo. Se alejaba de nosotros y nos decía que se quería morir. Lo cargamos en mi camioneta y lo llevamos, casi se desangra. Ahora está internado, lo tuvieron que operar de la garganta y la panza por las heridas”.

Respecto de la víctima, Irala Santos, vecino de su hermano, señaló que “el muchacho al que apuñaló fue supuestamente sin motivo, por un problema de él, también está grave. Le dio tres puñaladas en el corazón. Yo quería que esto salga a la luz porque la policía en ningún momento nos ayudó, dijeron que habían llamado a la ambulancia pero no es verdad”.

“Yo lamento mucho lo que pasó con esta familia, mi mamá se cansó de golpear puertas pero nadie nos da una respuesta, todos se lavan las manos porque es una persona con problemas psicológicos y nadie lo quiere ayudar”, sintetizó.

De acuerdo fuentes oficiales consultadas por la redacción de La Brújula 24, todo ocurrió en calle Emilio Rosas al 3200, cuando Walter Báez atacó sin mediar palabra alguna a su vecino, que salía de su domicilio para ir a trabajar. Luego se atrincheró en su vivienda, lindante a la de la víctima, amenazando con quitarse la vida. Está imputado por el delito de lesiones calificadas.