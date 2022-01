Crudo relato de una jubilada que fue atacada por delincuentes

“Así me dejaron”, le dijo Olga al móvil de Arriba Argentinos. Un moretón violáceo le cubría casi por completo la cara a la jubilada de 71 años que en los primeros minutos de este domingo fue asaltada por tres delincuentes en su casa de Villa Maipú, en el partido bonaerense de San Martín.

De acuerdo a su relato, eran “tres hombres, dos mocosos de entre 13 y 15 años y un hombre de 40″. El mayor era el que estaba armado, la golpeó con una saña desmedida y hasta le pegó culatazos en la cabeza.

“Serrucharon la reja de la parte de atrás”, explicó la víctima, sobre la manera en la que los agresores pudieron ingresar a su domicilio apenas pasada la medianoche del sábado. Para Olga, “tenían mal un dato” y por eso “hasta rompieron el ropero para buscar plata”.

Y enumeró: “Me llevaron media jubilación, todo el aguinaldo que estaba guardando para arreglar la casa. Me pedían plata y yo les dije que no tenía, hasta que encontraron. Pero mientras tanto me arrastraban de los pelos”.

Según precisó la mujer, los delincuentes estuvieron adentro de su casa alrededor de una hora y no les alcanzó con el dinero que encontraron ni con lastimarla brutalmente a ella como lo hicieron. “Me llevaron la SUBE, el carnet de las vacunas, solo me dejaron un billete de 10 pesos en el bolsillo”, relató.

Los ladrones rompieron el ropero para buscar plata.

Tal como señala TN, Olga vive desde hace 54 años en San Martín pero ahora tiene miedo. “Pedí una consigna a la policía y me dijeron que no hay”, remarcó la jubilada, que pese a haber pasado más de la mitad de su vida en esa casa ya no descarta venderla e irse a vivir a otro lugar.

Horas después del susto, la mujer agradece no haber sufrido fracturas aunque todavía no puede abrir normalmente sus ojos por los golpes que recibió. Por otro lado, indicó que fue a atenderse al Hospital Belgrano y que “no había ni una gasa” para hacerle las curaciones. “Fue una experiencia espantosa”, concluyó.