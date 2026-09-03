Argentina y Chile le ponen punto final a la controversia por Magallanes

El Gobierno argentino difundió un comunicado firmado en conjunto con el Gobierno de Chile para terminar cualquier controversia con Chile respecto a la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, luego de las declaraciones días atrás del jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, respecto a esa vía marítima.

"Ambos presidentes coincidieron en el que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho", indica el comunicado oficial.

El texto fue dado a conocer en la previa de la cadena nacional donde se espera que Javier Milei anuncie medidas vinculadas al conflicto sobre Malvinas. Al respecto, el documento agrega que: "El presidente [José Antonio] Kast reiteró el respaldo del gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".

Milei regresó esta tarde desde Santiago de Chile donde se reunió con Kast y dio un discurso en el Foro de Madrid. El encuentro entre ambos líderes estuvo orientado a profundizar la cooperación estratégica bilateral, delinear acuerdos políticos y potenciar los vínculos económicos de integración entre ambos países en los próximos años.

Fuente: Clarín