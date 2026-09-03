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Argentina y Chile le ponen punto final a la controversia por Magallanes
Se ratificó la soberanía del país vecino sobre el estrecho.
El Gobierno argentino difundió un comunicado firmado en conjunto con el Gobierno de Chile para terminar cualquier controversia con Chile respecto a la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, luego de las declaraciones días atrás del jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, respecto a esa vía marítima.
"Ambos presidentes coincidieron en el que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho", indica el comunicado oficial.
El texto fue dado a conocer en la previa de la cadena nacional donde se espera que Javier Milei anuncie medidas vinculadas al conflicto sobre Malvinas. Al respecto, el documento agrega que: "El presidente [José Antonio] Kast reiteró el respaldo del gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
Milei regresó esta tarde desde Santiago de Chile donde se reunió con Kast y dio un discurso en el Foro de Madrid. El encuentro entre ambos líderes estuvo orientado a profundizar la cooperación estratégica bilateral, delinear acuerdos políticos y potenciar los vínculos económicos de integración entre ambos países en los próximos años.
Fuente: Clarín
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