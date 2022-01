Guido Süller sufrió un accidente automovilístico cuando regresaba a su casa

Guido Süller fue protagonista de un accidente automovilístico este domingo por la madrugada mientras regresaba a su casa tras una comida con un grupo de amigas. El siniestro vial ocurrió a la altura de la ruta 9 kilómetro 47, en donde la camioneta en la cual iba el mediático, fue impactada por una Renault Kangoo blanca que se escapó del lugar. “Me re chocaron todo el auto”, declaró Guido segundos después del choque.

Al instante llegaron a la zona personal policial y una ambulancia, quienes le realizaron a Süller un test de alcoholemia en el cual dio negativo ya que no consume alcohol. Luego se le colocó un cuello ortopédico. A su vez, se difundió un video en el cual se lo ve dentro de la ambulancia mientras es asistido por el personal médico, momento en el cual se lo puede ver muy shockeado y dolorido por el impacto.

Cabe recordar que Guido se encuentra alejado de los medios de comunicación desde hace un tiempo ya que transitó algunos problemas de salud. En diciembre tuvo que someterse a una cirugía debido a una afección en los ojos y luego se mostró en sus redes con una venda en el ojo derecho. “Otro palito más en la rueda, no sé, qué le vamos a hacer. Creo que me vaciaron completamente el ojo, y acá estoy. Lo que quiero decir es que no se imaginan por lo que yo pasé antes de esto”, expresó tras la operación.

“Literalmente no veía nada de nada, era como si me hubieran puesto un celofán en el ojo, yo trataba de disimular, pero estuve en un reality y más grande las letras no me las podían poner, no había forma”, contó en el programa “El Gran Premio de la cocina”. Además, agregó: “Hasta que un día me llevé todos los conos naranjas por delante en la ruta y ahí dije no puedo seguir así”. “Tenía el ojo arrugado por una membrana y la doctora me dijo que pocas veces vio una membrana tan grande que cubriera mi ojo”, aclaró.

Fuente: Radio Mitre