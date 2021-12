La columna de la Ubfal: Eduardo Feinmann se va al Grupo Clarín

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, hizo un pormenorizado análisis de las principales noticias del mundo de la farándula, en vísperas del último fin de semana “normal” del año para los canales de aire, teniendo en cuenta que los próximos dos estarán enmarcados por las Fiestas.

Aquí, un resumen de las principales noticias

“En la mañana de este jueves, La Nación anticipó la posibilidad del pase de Eduardo Feinmann a la primera mañana de Radio Mitre, en el ansiado espacio que durante años lideró Marcelo Longobardi hasta su renuncia, y ahora podemos confirmar que el pase del abogado, periodista y conductor está confirmado no sólo a la emisora, sino de La Nación Más a TN. La gente de Radio Rivadavia, donde hasta ahora sigue Feinmann, no podia creer la noticia que ya habíamos consultado el pasado 7 de diciembre, y que no difundimos porque las propias autoridades de esa empresa sostenían que dos días antes había firmado su contrato por dos años con ellos. Pero, evidentemente, los contratos se pueden disolver y así Eduardo Feinmann ocupará la silla de Longobardi respetando a su equipo cercano, María Isabel Sanchez, Rolo Villar y Willy Kohan (felices porque trabajaron con él en la 10 y son amigos). Por otra parte, el conductor ocuparía la franja de TN de 18 a 20, cerrando un importantísimo pase a nivel económico. Aunque Feinmann sostiene que se queda en La Nación Más donde tiene contrato hasta diciembre del 2023”.

“Cuando después de 33 años en el Grupo quedó fuera de la Gerencia de Contenidos de América y A24; Liliana Parodi reapareció muy feliz en la fiesta de fin de año de Intrusos y parece que ni Adrián Pallares ni Rodrigo Lussich lo podían creer. Siempre dijimos que quizá lo mejor de la gestión de estos últimos veinte años en América de Parodi haya sido la insistencia en mantener el vivo diario y a toda hora en el canal y crear la impronta “IN” de Intrusos, Intratables e Infama como sello de programas periodísticos y de debate, con bajo costo, opiniones encontradas y polémica. En cuanto a los actuales conductores de Intrusos fue ella quien les dio la derecha para quedarse con el programa cuando abandonó Rial el barco de un clásico de dos décadas y, seguramente, tienen que estarle agradecidos”.

“Este sábado se verá el último programa del año de “PH, podemos hablar” y entre los cinco invitados estará Momo. Gerónimo Benavides Marchesi (Momo) nació en La Plata un 11 de abril de 1989, y es una estrella del mundo de los streams, el gaming y las redes sociales: su canal en YouTube tiene 690.000 suscriptores, 683.500 seguidores en Twitch, 735.000 en su cuenta de Instagram y 312.100 en Twitter. Junto a este personaje estará Georgina Barbarossa, nueva conductora de Telefe y figura del elenco de “Una noche de hotel”, la comedia de Pedro Alfonso que va a Carlos Paz. Además se sumarán a la convocatoria de Andy Kusnetzoff, Pachu Peña, uno de los protagonistas este año de “La Academia”, Mariano Caprarola y Alejandro Lerner”.