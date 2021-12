“La gente se podrá vacunar en todos los centros turísticos”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dialogó con el periodista Germán Sasso, en el aire del programa “Bahía Hoy”, por LA BRÚJULA 24.

Entre varios temas, el funcionario se refirió al pase sanitario, que entrará en vigencia a partir del 21 de diciembre. Y resaltó que el único objetivo de dicha medida es estimular la vacunación “para evitar una circulación importante” de coronavirus en la Argentina.

“Se está haciendo en muchos países del mundo, tiene como principal objetivo estimular la vacunación. La provincia tiene un 85% de su población con primera dosis y 73 ya con segunda. Esa diferencia es un número muy grande, que podría generar una circulación importante del virus en el invierno. Eso es lo que está pasando por ejemplo en Europa y para evitarlo tenemos que hacer esto”, detalló.

A modo de explicación, refirió que se puede tramitar fácilmente. “Desde la app Cuidar también se puede, o con el sello de las vacunas. Cualquier forma de demostrar que uno fue vacunado sirve. Para cualquier lugar donde uno se exponga o exponga a los demás”.

“Con una sola dosis hay 14 millones y medio de bonaerenses, y 12 y medio con segunda”.

Postas. “En los puntos de turismo vamos a implementar postas de vacunación porque el objetivo no es que alguien vaya a Monte Hermoso y no pueda salir a comer, el objetivo es que se vacune. Y se puede hacer sin turno, incluso si alguien viene de otra provincia. Nosotros no queremos perjudicar a la gente que vive del turismo, queremos fortalecer el sector. Pero pensemos que si tenemos otro rebrote, nos puede perjudicar a todos”.

Tsunami de contagios, según la OMS. “Tenemos casi exclusivamente variante Delta en el país y vemos un aumento de casos. El mínimo fue en octubre, de 330 casos por día, y hoy estamos en 970. Puede seguir subiendo, pero nuestra perspectiva es que lo haga en otoño, como pasa siempre. De la variante Ómicron tenemos algún caso en Córdoba y en muchos países del mundo vemos que rápidamente desplazó a la Delta, aunque también sabemos que lo mejor que podemos hacer es vacunarnos para estar preparados. Es muy posible que tengamos un aumento de casos”.

Dosis de refuerzo. “Estamos dándola, a medida que se cumplen los 5 meses la vamos aplicando. Hoy enviamos 800 mil turnos para personas que ya cumplieron ese tiempo. Queda más gente, pero tienen que estar tranquilos porque les llegará en los ´próximos días, la idea es poder completarlo de acá a marzo”.

Suba de casos. “Cuando suben también suben los casos graves, por eso hay que tratar de evitarlo. Cuando más vacunada la población, menos casos graves. Hoy tenemos un aumento de internaciones, que no es proporcional al aumento de casos. Pero es real, sigue subiendo”.