Escándalo: se repite el sorteo de la Champions

ras el fallo en el sorteo de la Champions, la UEFA ha decidido repetirlo entero por un fallo informático. El sorteo de Champions había resultado desfavorable para el Atlético de Madrid… y también, por equivocación, fraudulento. Y es que la UEFA metió en el bombo de los rivales rojiblancos la bola del Liverpool (que no le podía tocar) y no la del Manchester United. De hecho, se equivocaron al meter las bolas y también en el programa informático, como quedaba demostrado en la pantalla, en la que aparecía el color rojo para el United y el verde para el Pool, cuando debía ser al revés.

El Atlético se quejó oficialmente y la UEFA decidió repetir el sorteo, que fue declarado desierto. Se repetirá a las 15.00 horas.

Se repite el sorteo de octavos de Champions, en directo

“Tras un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que instruye a los árbitros sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Como resultado de esto, el sorteo ha sido declarado desierto y se rehará por completo a las 15:00”, ha declarado UEFA.

El ‘caos’ en el sorteo de Champions: nadie entendió nada durante dos minutos… y coco para el Villa

Ya había fallado con el Villarreal

Justo antes de que saliera el emparejamiento entre Bayern y Atlético de Madrid, el sorteo ya había mostrado un error, al caerle al Villarreal el Manchester United, su rival en la fase de grupos. Ese error se pudo subsanar y tras echar bien las bolas fue el City el equipo que le tocó, pero en el siguiente emparejamiento se volvió a fallar.

¿Y el Real Madrid?

En el Real Madrid entendían antes de la decisión de la UEFA que al ser el suyo el primer emparejamiento no debería repetirse su sorteo, ya que tanto las bolas de los rivales de Benfica y Real Madrid se emparejaron correctamente. La UEFA, no obstante, dice que el sorteo no se realizó correctamente desde el inicio y que hay que repetirlo entero, lo que también dará mucho que hablar.

Fuente: Marca