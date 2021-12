Le dejaron un grupo electrógeno “pinchado” en el garaje de su casa

Silvia vive en Catamarca al 800, entre Juan Molina y Bravard. Tiene casi 80 años y está muy indignada. Desde la tarde del jueves, por hacerle el favor a un grupo de operarios, tiene su casa apestada de olor nafta y el garaje inhabilitado.

¿Por qué? Le dejaron un grupo electrógeno que está “pinchado”. Parece chiste, pero no lo es.

“Terminaron un trabajo y dejaron adentro de mi casa un moto generador a nafta, en el garaje. Pero el tema es que está perdiendo nafta, es un peligro, encima yo soy alérgica y tenemos toda la casa con olor. No sabemos a quién llamar, hice el reclamo en La Plata y me dijeron que ya iban a venir, pero no vienen”, contó la jubilada en La Brújula 24.

Y agregó: “Les dije que sí porque era poquito tiempo, pero no puedo entrar el auto. En La Plata me dijeron que ya van a venir, pero no podemos esperar, estamos cerca de los 80 años y yo soy alérgica. Lo que pasó es que se rompió el carrito y no lo podían cargar”.

“Aparte es muy pesado, yo lo quiero sacar a la calle y no consigo a nadie que me de una mano. El tanque está lleno, debe tener como 30 litros de nafta. No soy tan mala persona, se lo guardaría en la casa de un vecino que no está y me dejó guardar el auto, pero no lo podemos sacar con mi marido que también tiene casi 80!, refirió.

Contó, además, que todo se debió a una obra que hicieron en la calle. “Cambiaron un caño y me rompieron toda la vereda”, señaló.

Es importante destacar que luego de la publicación de este medio, desde la guardia de Defensa Civil se acercaron a la vivienda de Silvia y corrieron el pesado aparato hasta el inmueble deshabitado al que hacía mención la mujer. Por lo menos ahora va a poder respirar.