Chile: habrá segunda vuelta y sin las fuerzas políticas tradicionales

Según el último balance del Servel, con cerca del 80% de las mesas escrutadas, José Antonio Kast lideró la carrera con casi un 28% de las preferencias. El líder del Partido Republicano es seguido por Gabriel Boric, el abanderado de Apruebo Dignidad, logró pasar al balotaje con cerca de un 24% de los votos.

La primera vuelta presidencial en Chile dejó claro, según los analistas, que en Chile se vive un proceso de desmembramiento del sistema político tradicional. Los dos pactos que gobernaron Chile en los últimos treinta años fueron los grandes perdedores en la carrera presidencial que se vivió este domingo. Así, en primer lugar el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, fue el ganador de la jornada y si bien las encuestas advirtieron un crecimiento en la recta final de la campaña, la incredulidad de los informes de las encuestadoras fue el factor que marcó las semanas previas.

Para el analista y gerente de Empresas Golden, Wilfredo Araya, lo que se juega Chile en los próximos días es el país que se construya para los próximos años. “Estamos viviendo la elección presidencial más importante del país después del retorno a la democracia, marcada por la polarización política dejando al centro sin opciones en la carrera presidencial mientras se desarrolla la nueva Carta Magna del país tras los acontecimientos ocurridos en octubre del 2019 en el periodo denominado “Estallido Social”. Tomando lo anterior como base, es que esta elección definirá cómo será Chile en los próximos años, puesto que el nuevo Presidente de la República podría ser quien lidere desde el ejecutivo la gestión de la Convención Constitucional, o bien, sea quien se transforme en quien busque diferentes aspectos que no estén alineados en el desarrollo de la nueva constitución con su programa de gobierno y que pueda directa o indirectamente dar una opción en el referéndum de salida de la nueva constitución. De ahí, que esta elección sea la más importante de los últimos 30 años”, advierte.

Desde el comando de Gabriel Boric, hicieron un llamado a la calma luego que el Servicio Electoral (Servel) diera a conocer los resultados oficiales. Una de las primeras en referirse a su paso a segunda vuelta fue la coordinadora programática, la socióloga Lucía Dammert. “Esta es una elección difícil (…) para muchos votar no era un proceso sencillo”, señaló.

Sobre los resultados, que relegaron a Boric al segundo lugar por detrás del republicano José Antonio Kast, Dammert hizo un llamado a la calma. “Nosotros, y especialmente Gabriel Boric, ha sido enfático en llamar a los ciudadanos y ciudadanas a votar y necesitamos que ese último voto sea el que nos permita llevar a una nueva estrategia para la segunda vuelta”, advirtió.

“Sabíamos que íbamos a la segunda vuelta y ahora lo que nos toca es ver en qué condiciones y también ver un poco cómo quedan los otros candidatos y empezar a trabajar para ganar la segunda vuelta”, dijo.

Los grandes derrotados

Tempranamente el candidato del oficialismo, Sebastián Sichel reconoció su derrota. Tras su arribo a su comando, después de pasar toda la tarde en su domicilio aguardando los resultados, inició su discurso agradeciendo a su equipo y a sus electores. “Era improbable que un independiente que viniera de un origen distinto llegara a esta posición. Pero lo hicimos y lo hicimos y nos vamos con la frente en alto reconociendo que hemos hecho todo para ayudar a Chile y lo seguiremos haciendo siempre”, dijo.

Respecto a su porvenir político, Sichel hizo un particular anuncio. “Ya le mandé las felicitaciones a José Antonio Kast por pasar a segunda vuelta, felicitaciones para él, como lo dije hace algún tiempo no voy a votar en segunda vuelta por Gabriel Boric y cualquier otra decisión al respecto la comunicaré”, dijo Sichel. Es evidente que por la candidatura de izquierda no voy a votar, pero tengo diferencias programáticas con Kast que estoy dispuesto a conversar hacia adelante”. Además el ahora ex abanderado de Chile Podemos más, anunció su retiro de la política. “He tomado la decisión de dar un paso al costado en mi vida pública, le debo tiempo a mi familia, a mis hijos, lo hemos pasado duro como familia”, afirmó.

En su ciudad natal, Vallenar, ubicada a 660 kilómetros al norte de Santiago. Yasna Provoste, la ex candidata de Nuevo Pacto Social, conglomerado que reemplazó a la ex Concertación, reconoció su derrota, criticando fuertemente a su contrincante republicano, José Antonio Kast, a quien tachó de “fascista”. “Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos”, lamentó la senadora, en donde aprovechó de agradecer a todos quienes participaron de su campaña.

En la instancia, Provoste se refirió a los candidatos que pasarían a segunda vuelta: José Antonio Kast y Gabriel Boric. “No podemos permitir el fascismo de José Antonio Kast”, criticó.

El factor Franco Parisi

Totalmente inesperado fue el resultado del candidato del Partido de la Gente (PG), Franco Parisi, quien logró posicionarse tan alto que, para muchos, será el factor clave para determinar quién llegará a La Moneda en marzo de 2022. Parisi alcanzó casi el 13% de los votos a pesar de no haber podido ni siquiera sufragar por nunca viajar desde Estados Unidos al país como se había comprometido y tener domicilio electoral en La Reina. Lo anterior, por encontrarse en medio de un proceso judicial por el no pago de una millonaria pensión alimenticia, que lo tiene con arraigo nacional en caso de aterrizar en Santiago y con una campaña hecha principalmente por las redes sociales.

El rol de la Convención Constitucional

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, valoró los comicios que se desarrollaron este domingo en Chile y advirtió que “no da lo mismo quien gobierne”. Al respecto, la autoridad valoró la instancia, resaltado que “esta es la última votación de Presidente que se hace con la antigua Constitución que dejó la dictadura, ese es un punto importante”.

“Como presidenta de la Convención Constitucional tenemos un objetivo que es avanzar para dar a Chile una nueva Constitución y todo lo que se elija hoy día tiene que ir en esa dirección para que la Convención Constitucional pueda hacer su trabajo y podamos en el plazo que tenemos planificado, dar a Chile esta nueva Constitución”, agregó.

Junto a lo anterior, señaló que “estamos en una situación compleja, frágil, delicada, en cuanto a que venimos de un proceso anterior de un estallido que todavía no sabemos cuándo y cómo va a ser la situación de futuro, es incierto el futuro, es complejo el futuro. Entonces mantener esa esperanza, mantener esos sueños es un trabajo de cuidado de la ciudadanía y que tiene que ver con este proceso de votación de hoy día”, enfatizó.

Respecto a la Convención Constitucional, el analista Wilfredo Araya propone un punto que, a su juicio, los políticos deben considerar. “Hoy Chile está en búsqueda de definirse como país y para eso los extremos han tomado fuerza, pero no la suficiente. Según los resultados de la primera vuelta celebrada este domingo 21 de Noviembre, solo el 53% de los votantes se inclinó por los candidatos que pasaron al balotaje (José Antonio Kast y Gabriel Boric) siendo la obtención de votos más baja obtenida seguida de la último elección del año 2017 entre Sebastián Piñera y Alejandro Guiller que sumaban un 59,34% del total de los votos”, dijo.

Fuente: Infobae.