Un surfista argentino murió ahogado durante una práctica en Chile

Un surfista argentino murió ahogado tras sufrir un accidente mientras corría grandes olas junto a dos compañeros en la Isla de Pascua.

La víctima fue identificada como Gonzalo Balado, de 40 años. El hecho ocurrió el pasado martes alrededor de las 16.30 en un sector de rompientes de alta peligrosidad por la presencia de rocas.

Según informes de autoridades marítimas del país, la causa de muerte fue asfixia por inmersión. Asimismo, indicaron que al momento del accidente no existían avisos especiales por condiciones meteorológicas adversas, marejadas o mal tiempo.

De acuerdo con reconstrucciones preliminares, el hombre tuvo un inconveniente mientras realizaba una maniobra en la rompiente, cuando los surfistas se disponían a finalizar la actividad.

La Delegación Presidencial Provincial de Rapa Nui informó que los compañeros de Gonzalo se encuentran estables. Tal y como precisaron medios locales, cuando los equipos de emergencia acudieron al lugar, el surfista ya había sido trasladado por sus compañeros al hospital.

Allí, el personal médico le realizó maniobras de reanimación durante unos 40 minutos sin éxito. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en que se produjo la emergencia.

Quién era el surfista argentino

Oriundo de Mar del Plata, Balado se había instalado en Rapa Nui junto a su pareja un par de años atrás. Conocido entre sus allegados como “El Che” o “Gonchi”, dedicaba su vida a la gastronomía y a otra de sus principales pasiones: el surf de grandes olas.

“Era un enamorado del surf acá, junto a otros rapanui que corren olas grandes”, contó el delegado presidencial provincial de Isla de Pascua, Mai Teao.

Según detalló Teao, Balado mantenía un pequeño restaurante junto a su pareja. “Trabajaba en cocina, tenía un pequeño boliche, un restaurante con su pareja, y se dedicaba obviamente a eso de día y en las tardes y sus fines de semana libres a surfear las grandes olas de Pascua”, indicaron las autoridades de Rapa Nui.

Su pareja, Yamileth Pasmiño, lo despidió con un conmovedor mensaje a través de su cuenta de Instagram. “Que privilegio ser amada por vos, te fuiste a surfear la ola eterna y ahora acompañarás por siempre mis viajes, pero desde otro plano”, expresó y agregó: “Gracias por el mar de amor que dejaste en todos nosotros. Eso no lo hace cualquiera”.

En otro de los posteos, Pasmiño invitó a sus seguidores a honrar la memoria de Gonzalo con “parrilla, fuego, fernet, videos de surf, sus hermanos y familia”. “Como a él le gustaría”, enfatizó.

En estos momentos se evalúa en coordinación con sus familiares, la eventual repatriación de sus restos hacia la Argentina.

Fuente: La Nación