“La fiscal no tiene pruebas para que el policía siga detenido”

Virginia Stacco es la abogada defensora del policía que fue acusado de violar a la mujer que supuestamente debía custodiar. y En diálogo con el equipo periodístico del programa “Bahía Hoy”, en el aire de LA BRÚJULA 24, criticó el accionar de la Justicia por mantenerlo detenido, a su criterio, sin pruebas.

Primero, la profesional señaló que “quería aclarar un par de cuestiones, como el tema de las lesiones. Ella tiene una en el brazo por golpe, por haberse chocado, pero decía que él la tomó de los brazos. No es lo mismo que una lesión por compresión, eso no coincide con su declaración”. “El perito que le hizo la pericia el mismo día de la denuncia dijo que las marcas eran compatibles con un golpe, eso es la única pericia que hay. Es contradictorio con lo que ella dice”.

“Estoy viendo cosas que antes no había vivido nunca, se incrementan las denuncias de personas que no sé por qué motivo toman a la justicia con motivos egoístas. Y estoy bastante decepcionada con algunos operadores jurídicos porque ellos tienen el deber de llevar a debate las causas que así lo ameritan y no las que tienen que ver con cuestiones personales”, apuntó.

Y remarcó, en ese mismo sentido, que “no todos los hombres mienten o dicen la verdad, pero las mujeres tenemos la misma capacidad de mentir y de decir la verdad. Hay que ser muy prudente para evaluar esto, hay hoy en día un abuso sistemático de los derechos por parte de algunas mujeres, no de todas, y esto deslegitima un poco nuestra lucha, eso por lo que pelearon tantas mujeres para estar en el lugar que hoy están”.

“Y lo peor es que literalmente es gratis porque la denuncia falsa no tiene una pena significante”.

“Hoy en día no están teniendo la prudencia que antes se tenía, se invirtió la carga de la prueba, antes el fiscal tenía que romper con el principio de inocencia del imputado, hoy es al revés. Y a nosotros nos es cada vez más dificultoso porque ante la palabra de una mujer es casi imposible acreditar la inocencia de una persona, a pesar de tener las pruebas”, explicó Stacco.

A modo de detalle, la especialista dijo que el policía imputado “no era el que estaba a cargo de la custodia de ella, nunca lo estuvo”. Aunque de igual modo, “yo no voy a justificar a nivel laboral, se harán las actuaciones, él estaba en horario de trabajo y lo que hizo no está bien”.

“Igualmente eso se darán explicaciones conforme a la pericia del celular, pero nunca estuvo en custodia de la denunciante, hoy en día eso es lo que está calificando la causa y la cantidad de años. La Fiscal dice muchas cosas, ya nos hemos agarrado en otras oportunidades, siempre con mucho respeto”. “El hecho sucedió, ella dice que no fue consentida y él si, ahí esta la diferencia. Ella no tiene lesión alguna, puede que eso ocurra en algunos casos de víctimas de abuso, pero existiendo la duda no se puede mantener detenido a alguien, es una irresponsabilidad”, indicó la letrada.

“Yo no creo que haya prueba para sustentar la detención de una persona, lo único que hay es la palabra de una mujer. Los chats demuestran la relación previa y como ella incentivaba en todo momento”, apuntó. Y también habló de la versión que señala que la mujer habría contagiado de HIV de manera intencional al uniformado. “Es un tema delicado, esperemos que con la profilaxis que se está llevando adelante no le ocurra nada, sino se verá cómo proceder, porque también es un delito ocultar este tipo de enfermedades, son lesiones gravísimas”.

“Si acá se llega a acreditar que ella esta mintiendo, ¿qué credibilidad le va a quedar en la otra causa, la de García Gurrea?”, cerró.