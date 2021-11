Federal A: Villa Mitre viaja a Salta clasificado como octavo

Martín Neuman, dirigente de Villa Mitre, confirmó a “El Deportivo 24” que el equipo viaja mañana a Salta para jugar contra Gimnasia y Tiro sabiendo que está clasificado como octavo, luego del fallo que dio a conocer el Consejo Federal de Fútbol sancionando a Huracán Las Heras por los graves incidentes que terminaron con un caos en el estadio y el DT de Ferro de General Pico con un balazo en un hombro.

“A mí me parece que se hicieron bien las cosas. Se ganó bien en la cancha, con contundencia, estuvimos a la altura. Ferro de General Pico, cuando más necesitaba ganar, no lo pudo hacer. Creo que lo que pasó no tiene nada que ver con el resultado deportivo”, dijo Neuman, quien confirmó que mañana al mediodía salen rumbo a Salta. El lunes, a las 16.30, jugarán frente al “lobo” de esa provincia.

“Creo que éramos merecedores de pasar a la próxima instancia por lo que había pasado deportivamente”, reflexionó.

Según el fallo del Consejo Federal de Fútbol al que tuvo acceso La Brújula 24, se resolvió dar “por finalizado el partido entre Huracán Las Heras y Ferro de General Pico; sancionar al Club Huracán Las Heras con una multa de 400 entradas generales por cuatro fechas; disponer la deducción de 15 puntos contra el mismo club para la próxima edición del Torneo Federal A y la clausura del estadio General San Martín por un año; y que los próximos seis partidos que deba jugar el club en condición de local, se jueguen a puertas cerradas sin público y que sólo ingresarán al estadio las personas habilitadas por protocolo”.

SE REPROGRAMA LA FECHA DE LA LIGA

La fecha que debía disputarse el próximo fin de semana para los equipos de Primera División de la Liga del Sur, tendrán que ser reprogramados a partir de lo resuelto por el Consejo Federal de Fútbol.

Es que, en un dictamen conocido hace minutos se resolvió hacer lugar a la apelación a lo dispuesto por el Tribunal de Penas de la Liga del Sur que planteó la dirigencia de Huracán de Ingeniero White, pidiendo la continuidad del partido que se suspendió por incidentes dentro y fuera del estadio, cuando se enfrentaban como locales ante Bella Vista.

“El partido será programado por el Consejo Directivo de la Liga del Sur a jugarse en cancha neutral en dos tiempos de 23 minutos y 22 minutos a puertas cerradas, sin público, permitiendo el ingreso sólo de las personas habilitadas por protocolo y devolver por tesorería el importe depositado por el club Huracán de Ingeniero White, que había pedido que se completen los segundos 45 minutos frente a Bella Vista”, resolvió el Consejo Federal.

Actualmente, Huracán encabeza la tabla de posiciones con 22 unidades; segundo están Liniers y Olimpo, con 20; cuarto aparece Sporting, con 19. Bella Vista está en el quinto lugar con igualdad de puntos pero menos diferencia de gol que el equipo puntaltense. Les siguen Tiro Federal con 18, Villa Mitre con 16 y Rosario Puerto Belgrano con 14 unidades.