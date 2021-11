El conmovedor relato de un padre al que le hicieron un secuestro virtual de su hijo

Son las 23:30 y entra una llamada al número fijo de la casa de Hugo Mazeratezi. Una voz muy similar a la de su hijo le indica desesperado que ingresaron a su casa, que le rompieron la boca y que si no le entregaba los dólares a sus captores lo iban a matar. “Para mí era real, yo estaba seguro que era mi hijo”, relató todavía conmovido por la angustia de aquel momento.

Tras pedirle su número de celular, lo siguiente fue una intensa manipulación por parte de alguien a quien identificó como una persona mayor. Insultos, amenazas de muerte y la indicación de que entregara todos los dólares que tenía para salvar la vida de su hijo.

La desesperación de Mazeratezi lo llevó a salir a la calle y ante la imposibilidad de verificar por otros medios la realidad de la situación de su hijo, le indicó al extraño que tenía la plata.

“Jugó con mi nerviosismo”, comentó en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24. Detalló que el sujeto que estaba al teléfono hacía un conteo de ejecución y cortaba al llegar al número 9, mientras se escuchaba la supuesta voz de su hijo en el fondo rogándole porque no se quería morir.

“Al cuarto llamado le digo que tengo la plata y me dice que va a pasar una chata blanca. Al decirle donde estaba me dijo que me conocía”, agregó Mazeratezi, quien no pudo contener las lágrimas mientras rememoraba aquellos terribles minutos.

Cuando terminó de recibir las instrucciones del secuestrador virtual llegó la policía y lo tranquilizaron diciéndole que se trataba de esta modalidad de delito y que su hijo estaba bien en su casa.

“El conteo de ejecución fue lo dramático, esos 15 minutos fueron una película de terror”, dijo la víctima, quien al día siguiente visitó a su hijo y de a poco va superando el mal momento.

“Los vecinos me dicen que estaba a mitad de la calle gritando y descalzo, completamente fuera de mí”, relató.