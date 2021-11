El compromiso para frenar la deforestación que firmó el presidente Alberto Fernández en la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), es una noticia valorada como positiva, pero que requiere acciones concretas que vienen reclamando sectores como Greenpeace desde hace un tiempo, de acuerdo con la opinión de Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

Desde Glasgow, el experto comentó que es un mito que la deforestación es necesaria para el desarrollo de las provincias. “Consideran que eso es progreso y cuando uno ve 30 años después de haber perdido como 8 millones de hectáreas de boques, Formosa, Santiago del Estero y Chaco, donde se dio 80%, siguen siendo de las más pobres del país. Deforestar y producir soja y ganadería no les ha significado progreso a la mayoría”, señaló.

Las consecuencias de este tipo de acciones y que hacen urgentes las medidas es el incremento de las inundaciones.

“El presidente volvió a decir que la intención es presentar un proyecto de ley, no es la primera vez que lo hace público y esperamos que al hacerlo en una cumbre sobre cambio climático le de un impulso y se tomen en cuenta los reclamos que venimos haciendo”, agregó Giardini.

Una de las preocupaciones es que con las regulaciones actuales no se está frenando la deforestación ilegal, en especial porque “las multas multas no están alcanzando para frenar el desmonte ilegal que es la mitad del total en Argentina. Cuando la multa es muy baja ponen ganadería o soja o emprendimientos inmobiliarios, pero cuando es alta la multa la judicializan para no pagarla”.

Giardini comentó también cuánto tiempo se requiere para que tengan efecto las grandes acciones contra el cambio climático, así como los riesgos para Argentina de que no se tomen decisiones a tiempo y las alternativas que tiene el país para convertirse en un reservorio naturales con fines turísticos.

Agregó también que si bien a nivel político no hay mucha conexión con el tema ambiental, sí la hay entre la juventud y con gran preocupación acerca de las condiciones en que se va dejando el planeta para las próximas generaciones.

Mirá aquí el video completo: