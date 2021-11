Condenan a 7 años de cárcel a curandero por violar a joven con retraso madurativo

Rubén Ariel Bouchard fue condenado a siete años de prisión, luego de que en el marco de un juicio abreviado sea hallado penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal contra un joven con retraso madurativo, en un fallo dictado en las últimas horas por el Tribunal en lo Criminal Nº 2, a cargo del doctor Eugenio Casas.

Bouchard (49) se mantuvo varios meses prófugo hasta que fue capturado y puesto a disposición de la Justicia. Cabe recordar que el condenado se hacía pasar por curandero para engañar a la víctima que por aquel entonces tenía 20 años, a la cual le prometía mejorar su cuadro de salud, sometiéndolo sexualmente.

Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2018, en un establecimiento de la Estación Corti, sobre la Ruta Nº51. Cabe recordar que durante el tiempo que permaneció evadido antes del arresto, se mantuvo oculto una quinta ubicada en la Ruta Nº 229 y Ruta Nacional Nº 3.

Según consta en el fallo al que accedió la redacción de LA BRÚJULA 24, el depravado le decía al joven “que no tenía que contar nada, porque sino los espíritus lo iban a castigar y no se iba a curar”. No obstante, luego de varias vejaciones, rompió el silencio y relató el calvario vivido a sus familiares que inmediatamente se comunicaron con el 911 para denunciar al curandero.