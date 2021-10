“El peronismo que abracé yo es totalmente distinto a este”

Florencio Randazzo, quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de Vamos con Vos, estuvo esta mañana en los estudios de La Brújula 24.

El ex ministro de Transportes durante parte de los 12 años del kirchnerismo, fue tajante al señalar qué vínculo mantiene con el espacio que lidera Cristina Fernández.

“Mi relación el kirchnerismo es cero hoy. En el kirchnerismo sos esclavo o traidor cuando te vas”, expresó Randazzo.

Otros conceptos que dejó el candidato a integrar la Cámara baja en el programa “Una buena razón”, fueron los siguientes:

-“En general hay pocos funcionarios que pueden recordar qué cosas hicieron mientras estuvieron en un cargo”.

-“La pelea con el campo fue un error. No por la cuestión de fondo (retenciones sí o retenciones no) sino las formas”.

-“En 2017 me ofreció ser candidato a diputado nacional y le dije que no, que no estaba de acuerdo con lo que ella pensaba hacer”.

-“La argentina hace diez años que no crece. El único camino posible es crear trabajo”.

-“Yo soy un emprendedor. A los 23 años tenía un cable, tengo un gimnasio hace 30 años, tengo un salón de fiestas y una empresa constructora que nunca le hizo un baño al Estado. Soy contador y sé lo que es estar del otro lado del mostrador. Hoy Argentina atenta contra lo que el aliento de la actividad privada. Yo no soy liberal ni pienso como Espert. El Estado no tiene que actuar como lo plantea el kirchnerismo ni como dice el liberalismo”.

-“Hay que fijar prioridades. Primero comés, te vestís y, si podés, te vas de vacaciones. Hay que plantear una ley de estabilidad económica para controlar la inflación. El kirchnerismo y Cambiemos alejan a los problemas de una solución. Es necesario lograr acuerdos para tener un sendero en el que se derrote a la inflación”.

-“Este 843.000 millones de pesos a los bancos por las leliq”.

-“¿Cómo puede ser que en un país donde hacen falta dólares se restrinjan las exportaciones? ¿En qué cabeza cabe?”.

-“No puede Argentina vivir de planes. Lo que tiene que hacer es generar cada día más riqueza y, por ende, trabajo. El peronismo que abracé yo es totalmente distinto a este”.

-“En el Parlamento me vas a ver proponiendo una ley de estabilidad económica; si no, me voy. Vamos a discutir una ley que limite las excarcelaciones para los delitos violentos”.

-“Tal vez la gente tiene otra valoración de lo que debe ser un candidato. Yo soy demasiado racional”.

-“En nuestro espacio tenemos propuestas concretas para problemas que no están resueltos”.

-“La política de Seguridad es gestión. Estamos de acuerdo con que no hay una solución mágica. Hay que reconstruir el tejido social. Es necesario volver a la cultura del trabajo”.

-“La política tiene que servir para mejorarle la vida a la gente. Si no, no sirve, no tiene sentido que hagamos política”.

-“¿Por qué discutir una reforma laboral es de la derecha o de la izquierda?”.

PERIODISTA TENTADO: EL CANDIDATO QUE NO FUE

En la entrevista con este medio, se consultó a Randazzo respecto de las conversaciones que su espacio tuvo con el periodista Germán Sasso, para contarlo como precandidato.

“En un momento estuvimos hablando con él”, dijo el referente de Vamos con Vos.

“Nos parecía importante esta idea de conformar un espacio multicolor, donde parte de los integrantes de la lista vinieran no de la política porque nos parece que pueden expresar mejor que la clase política tradicional las demandas que tiene la sociedad. Uno fue Germán; después terminó desistiendo por obligaciones laborales”, precisó Randazzo.