Randazzo negó que Milei le haya ofrecido ser ministro: “Es una falta de respeto lo que dijeron”

Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente de la Nación, negó este martes que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, le haya ofrecido ser ministro y calificó el rumor como una falta de respeto.

“El solo por el hecho de que en todo este tiempo he respetado a Milei y comparto con él muchas de sus propuestas, han creado la idea de que yo mañana voy a ser ministro de Milei. Creo que es una falta de respeto, porque nosotros vamos a competir contra él, vamos a defender nuestras ideas nuestras propuestas y no tengo duda de que (Juan) Schiaretti es mucho más que Milei, que no ha gobernado nada”, dijo el candidato en el programa Vamos Viendo, que se transmite por Cadena 3 Bahía Blanca.

Randazzo señaló que Milei “plantea muchas cosas que no se aplican en ningún lugar del mundo, y si el solo hecho de ser respetuoso implica la idea de que hay algo oscuro estamos enfermos, verdaderamente enfermos”.

El compañero de fórmula de Juan Schiaretti por la alianza Hacemos por el país, dijo que la gente está cansada de los políticos tradicionales y dijo que “la sociedad está harta harta de los Insuarrales, de los “Chocolates”, de toda esa manga de sinvergüenza que han hecho que en general pareciera que la política es un todo y no somos todos iguales”.

Por otro lado, Randazzo criticó también al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, por mantenerse en el cargo de ministro de Economía, porque “toma decisiones vinculadas a ver cómo saca la ventajita electoral llevando a la economía a casi un estado de terapia intensiva”.