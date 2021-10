Operaron a Esteban Bullrich: le colocaron un botón gástrico

Esteban Bullrich fue sometido a una intervención quirúrgica en la que se le colocó un botón gástrico, a fin de facilitar su alimentación.

El senador nacional de Juntos por el Cambio debió someterse a una gastrostomía como consecuencia de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece.

Bullrich había dicho que pensaba acompañar al expresidente Mauricio Macri a la indagatoria en Dolores, algo que finalmente no sucedió y generó preocupación. Tampoco estuvo en la sesión que tuvo lugar este jueves en la Cámara de Senadores.

Sin embargo, luego confirmó que no asistió por la operación y señaló: “Estoy muy bien. De buen ánimo. Me hicieron cirugía para poner gastrostoma. Por eso no estuve en la sesión”, explicó a Perfil.

Un botón gástrico es una sonda de silicona transparente que se coloca mediante una operación sencilla, para poder alimentar, darle la medicación y descomprimir el estómago del paciente. Una sonda gástrica de este tipo puede durar más de un año antes de que se necesite reemplazarla.

