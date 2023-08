“La grieta es un negocio de los políticos, que giran en una órbita diferente a la gente”

El precandidato a vicepresidente de la Nación por el partido Hacemos por Nuestro País, Florencio Randazzo, conversó con LA BRÚJULA 24, en el sprint final hacia las PASO del 13 de agosto y propuso cuáles son las medidas que van a tomar en caso de ganar las elecciones generales de octubre.

“Intento generar una alternativa hace tiempo. Acompaño al gobernador de Córdoba que llevó adelante políticas públicas que comparto sobre la división de poderes, libertad de prensa y austeridad. Hay una justicia y una salud que funcionan. Se vive seguro dentro de los márgenes de lo que ocurre en el país, con una infraestructura formidable, autopistas y un gasoducto, además de la conectividad de los municipios. Y puso énfasis en el sector privado”, resaltó Randazzo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, disparó contra la polarización: “La grieta es un negocio donde los políticos giran en una órbita diferente a los problemas que tiene la sociedad. Si no tenés convicciones, vas a formar parte, seguir en la comparsa que está llevando a Argentina a un desastre. Argentina tiene 150% de inflación, 20 millones de pobres y jubilados que cobran muy poco. El Estado presta servicios de peor calidad y tenemos que hacernos cargo. No abracé la política para hacer eso, debe servir para mejorarle la vida a la gente. Es David contra Goliat, pero seguramente en algún momento la sociedad va a reaccionar”.

“Hay otra alternativa y el país puede resolver la inflación, como hicieron países de nuestra región como Chile, Brasil y Bolivia. Nosotros en Argentina creemos que somos diferentes y mirá a lo que nos ha llevado. Necesitamos un país de sentido común, con producción y trabajo para salir adelante, sino, no hay salida. Somos la única forma del interior federal, Schiaretti es de Córdoba y yo de Chivilcoy. Tenemos una mirada diferente”, manifestó el ex ministro del Interior.

Y lo argumentó: “Es increíble la asimetría en materia de transporte, el Estado nacional destina 50 mil millones por mes al AMBA y financia el 98% el valor del pasaje, lo que hace que sea casi un servicio público. Y para todo el resto del país 40 mil millones. Hay que resolver esas asimetrías. Schiaretti plantea un gobierno de unidad nacional y por fuera de la grieta. Por eso se llamó a Larreta para conformar una nueva coalición por fuera de Juntos por el Cambio”.

“Deberían acordarse 10 o 12 puntos. No fue posible porque se opusieron Macri y Bullrich, aquellos que hacen negocio con la grieta. No podemos tener este Estado, el nivel impositivo y la pobreza. Los gobiernos generaron desconfianza, por eso los argentinos tienen el dinero afuera, sumado a que se le pone el pie a los que producen y exportan. Nuestra propuesta es quitar las retenciones, cosas de sentido común que funcionaron en otras partes del mundo”, añadió Randazzo, en otro segmento de la entrevista radial.

Consultado respecto al espacio político que integró tiempo atrás, señaló: “La figura de Cristina Fernández se ha ido desvirtuando. Me fui hace ocho años, hubo una distorsión que dejó atrás una fuerza política amplia. En 2007 la acompañó Cobos que era parte del radicalismo y hoy el kirchnerismo es un grupo de fundamentalistas sin gestión ni idea de lo que pasa en el mundo”.

“Salvo excepciones, hoy Cristina ni Massa se hacen cargo de Alberto Fernández, se hacen los estúpidos. El Presidente cambió, yo creo en el valor de la palabra y él lo ha desvalorizado. Eso le hace un daño enorme a la política. La única forma de transformar la realidad es gestionar. Lo de Alberto Fernández es responsabilidad de Cristina, Massa y De Pedro”, consideró el precandidato a Vicepresidente.

Asimismo, planteó un desafío: “Argentina tiene una gran posibilidad el 13 de agosto de cambiar el camino, no insistamos con la misma fórmula. No quiero hacer politiquería con esto. En mi gestión mejoramos el tema del DNI, los trenes, el pasaporte y la SUBE, ya está todo inventado. Falta capacidad, la gestión no paga electoralmente. La gente no vota por el éxito de un político. Sino costaría mucho que Massa sea candidato con Rossi, siendo ministro de Economía que pone parches sobre parches. Me cuesta creer que haya alguien que vote esto para que los problemas continúen. Quizás esté equivocado”.

“El próximo presidente debería decir el primer día que asume que a los cuatro años se irá, sin embargo lo que prometen es la reelección. El país nos trasciende a nosotros. Los que venimos del interior le damos valor a la palabra, la sociedad considera que todos los políticos son chantas y eso no puede seguir así. Históricamente, el nivel educativo nos dio igualdad de oportunidades a todos y permitía el ascenso social, ahora está destruido, peor que en 83”, comentó sobre el cierre de la nota telefónica.

Por último, Randazzo dejó una definición: “En vez de criticar a Milei, mirémonos a nosotros, Argentina fue para atrás. Hay gente valiosa en todos los espacios políticos, pero se requiere del esfuerzo de todos para generar riqueza, trabajo y producción. Se necesita de un país con menos planes para devolver dignidad, meritocracia y esfuerzo. El que no estudia debe repetir, el que delinque va preso y el que no trabaja no cobra. Se perdió el sentido común en Argentina”.